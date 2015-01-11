Названы самые яркие события 2018 года, запомнившиеся россиянам

2018 год запомнится россиянам целым рядом событий: грандиозными открытиями и трагичными массовыми инцидентами. Итоги подвела газета «Известия».

В первую очередь, «Известия» отмечают возникший в стране бум на волонтерство. Еще в конце прошлого года президент страны Владимир Путин объявил 2018 «Годом добровольца». Особенно показательной, по мнению издания, стала работа волонтеров на Чемпионате мира по футболу, где добровольцам удалось создать дружелюбную и гостеприимную атмосферу.

В мае 2018 года состоялось по-настоящему историческое для страны событие — был открыт Крымский мост. Это в разы увеличило доступность курортного полуострова для жителей России.

С момента открытия моста на начало декабря по нему проехало более 3 миллионов автомобилей — многократно больше, чем могла позволить паромная переправа.

— говорится в «Известиях».

Богатым был прошлый год и на события с участием «золотой молодежи». Именно к таким относится инцидент с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Благодаря их действиям вся страна запомнила спортсменов как злостных дебоширов. Сейчас оба находятся за решеткой и пробудут там минимум до февраля.

Были в 2018 году и трагические события, связанные с учебными заведениями, Самым трагичным, по версии «Известий», стала трагедия в Крыму.

17 октября 18-летний Владислав Росляков хладнокровно расстрелял 20 студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа. Преступник покончил с собой. Кто помогал убийце и по какой причине подросток решился на страшное массовое убийство — выясняет следствие.

— пишет издание.

Трагедией для всей страны стал пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» в Кемерово. Сейчас виновники трагедии остаются под следствием, а близким всех жертв было перечислено по 5 миллионов рублей. Это максимальные компенсации родственникам погибших в истории России.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/nazvany-samye-yarkie-sobytiya-2018-goda-zapomnivshiesya-rossiyanam/