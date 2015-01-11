Татьяна и Сергей Никитины: неподведённые итоги в Озёрске

5 января в Озёрске с программой «Неподведённые итоги» выступил легендарный дуэт Татьяны и Сергея Никитиных. Дворец культуры «Маяк» в этот день бурлил от огромного количества желающих услышать любимые песни.

Перед концертом Никитины устроили небольшую пресс-конференцию для городских СМИ. Во время встречи Сергей Яковлевич и Татьяна Хашимовна, доброжелательные, интересные рассказчики, продемонстрировали не только тонкий музыкальный вкус, но и интеллигентную манеру общения.

- Ваш дуэт слушали и слушают несколько поколений. Со временем аудитория меняется? Появляются новые слушатели?

- Татьяна Хашимовна: Наш диапазон был от грудничков до 90-летних. И он так и остался, просто движется вместе с поколениями, и мы этому рады.

- Сергей Яковлевич: Всё зависит от родителей. Если связь между поколениями сохраняется, есть эта цепочка от мамы, папы к детям и внукам, то и музыка передаётся. Собственно, сейчас основной костяк нашей аудитории – это поколение наших детей – от 30 до 50. Наши песни – это культурные вертикали, которые прошивают все поколения. Наша аудитория сегодня – театральные и филармонические залы и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и здесь, на Урале, нам грех жаловаться.

- Т.Х.: Мы рады, что приехали к вам. Ваши города – это анклавы интеллигенции, которых как будто не существует. Но вы существуете!

- Как вы относитесь к фестивалям авторской песни? Например, к Грушинскому? Какие посещаете?

-С. Я.: На Грушинском фестивале не были лет 14. Там начались какие-то коммерческие разбирательства, суды… Мы решили держаться подальше от всего этого. В 2018 году побывали, там несколько всё успокоилось, появилось много разных площадок, возрос технический уровень владения гитарой. Впрочем, мы предпочитаем более камерные фестивали. Например, недалеко от вас, в Башкирии проходит фестиваль «Малиновый аккорд», собирается там не более 3-4 тысяч человек. Под Архангельском проходит замечательный фестиваль. Вообще в России проходит ежегодно более 500 фестивалей поэзии и авторской музыки. И это хорошо. По телевизору о них почти не говорят, но люди, любящие авторскую песню, стремятся общаться именно через «культурный код» фестивалей.

- Песни в вашем исполнении стали мощным культурным явлением. Расскажите о песнях из фильма «Ирония судьбы…». Какие воспоминания связаны с созданием и исполнением песен?

С. Я.: - Конечно, всё, что связано с фильмом, вызывает самые тёплые чувства. В разгар застоя из этого фильма невозможно сделать вывод, какая политическая система была тогда. Он об обыкновенных людях с их чувствами, с их любовью.

Т.Х.: Главное событие для нас – мы познакомились с Эльдаром Рязановым. Это радость и счастье. Сергей переложил музыку Таривердиева на гитарное исполнение, и многие потом думали, что звучали песни Сергея. Это были лёгкие счастливые моменты, после чего с Эльдаром Александровичем мы стали близкими друзьями, не расставались до самой его смерти. Зиновий Гердт жил недалеко, мы встречались, общались… Мы были самые младшие в этой компании. Они необыкновенные люди, образованные, мудрые, с широкой душой, с огромным чувством юмора, пережили очень много… Создание фильма и работа над ним стало «взводным крючком» нашей дружбы.

- А ваша дружба с Булатом Шалвовичем Окуджавой с чего началась?

Т. Х.: - Для нас Булат – это человек, который определил наше существование как дуэта. Сначала у нас был создан квинтет, но петь в таком составе стихи Окуджавы было бы нелепо. История знакомства… Наш товарищ по физфаку познакомился на улице с красоткой. Она оказалась француженкой, работала гувернанткой в доме дипломата. Друг стал «заливать» ей, что он поэт. Она сказала, что у неё есть грампластинка Окуджавы, которая вышла в Париже. У Булата тоже была такая пластинка, но он её даже не проигрывал, очень берёг. И мы под видом того, что хотим вручить Булату пластинку, позвонили ему и напросились на его вечер. После этого у Окуджавы был еще один вечер в Центральном доме литераторов, и он нас позвал исполнять его песни. Булат был очень закрытый, замкнутый. Но мы общались, он звал нас с собой на концерты. Мы, конечно, переживали – публика ждёт его, а выходим мы. Но нас принимали хорошо.

А озёрские зрители уже с нетерпением ждали встречи с дуэтом Татьяны и Сергея Никитиных, словно встречи с чудом. И оно случилось. Единение, общение, душевный подъём, ностальгия и наслаждение музыкой – все составляющие органично привнёс в зал дуэт. Зрители вместе с Никитиными пели ставшие родными песни «Александра», «Под музыку Вивальди», «Если у вас нету тети». Стихотворения Шекспира, Юнны Мориц, Булата Окуджавы, Геннадия Шпаликова, Юрия Левитанского и других знаменитых поэтов воспринимались как полностью авторские - настолько точно музыка Сергея Никитина отражает суть поэтических произведений. Это было то самое, настоящее, без фальши, доверительное общение Артистов и Зрителя.

Во втором отделении Татьяна и Сергей Никитины исполняли песни на стихи Бориса Рыжего – уральского поэта, тонкого лирика, автора грустных и ироничных стихотворений. Нельзя не отметить эмоциональное исполнение музыкантов, вышедших на сцену вместе с Никитиными – Игоря Иванушкина (контрабас) и Михаила Барановского (гитара), инструменталисты добавили джазовую лёгкость и виртуозность в концертную программу.

После концерта Татьяна Хашимовна и Сергей Яковлевич провели автограф-сессию для всех, кто желал получить именную подпись артистов.

Побывать на концерте исполнителей высочайшего уровня – это большая удача, та самая настоящая «ваше благородие, госпожа Удача»… Будем ждать новых встреч с Татьяной и Сергеем Никитиными.

Наталья Колянова. Фото автора.