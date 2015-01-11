Новорожденные озерчане получили подарки от региона

В Озерске в дни новогодних и рождественских праздников родились восемь малышей. В первый рабочий день юбилейного для Челябинской области года новоиспечённых мам поздравил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.
В рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 85-летию Челябинской области, по инициативе губернатора Бориса Дубровского проходит акция «Подарок новорожденному». С 1 января и до 31 декабря 2019 года семьям, в которых родились малыши, будут вручаться подарочные комплекты, куда входят предметы, необходимые ребенку в первые месяцы жизни.
– Желаю вам крепкого здоровья, – обратился к женщинам глава округа. – Рождение ребёнка – это самое главное событие в жизни. Ваши дети родились в эти замечательные дни, когда праздновались Новый год и Рождество. Пусть это станет хорошим знаком, и в жизни детей, и в ваших семьях всегда всё будет хорошо. Как можно больше происходит позитивных событий, и меньше случается трудностей и невзгод. Примите низкий поклон от меня лично и поздравления от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
В юбилейный для Челябинской области год Евгений Щербаков передал маленьким южноуральцам подарки от региона: гигиенические принадлежности, игрушки и тёплые пледы, которые пригодятся мамам и малышам после выписки из роддома.
Евгений Щербаков пожелал молодым мамам побольше улыбаться, побыстрее набраться сил и вернуться домой с пополнением семейства, в хорошем настроении. К поздравлениям и тёплым словам главы округа присоединились начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова и начальник отдела по делам семьи и назначения пособий и компенсаций Татьяна Павлова.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38079/
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