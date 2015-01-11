Кыштымский краснокнижный лебедёнок более 2 месяцев живет с пулями, застрявшими в крыле

Спасенному в поселке под Кыштымом лебеденку сделают операцию на крыле – птица уже более двух месяцев живет с застрявшими там пулями.

Напомним, охотники подстрелили лебедя на озере Увильды в октябре 2018 года. Он не смог улететь вместе со своими родителями в теплые края.

Птицу передали руководителю фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну. В ходе ветеринарного обследования у подранка диагностировали переломы крыла без смещения. Были обнаружены и две застрявшие металлические пули диаметром два и пять миллиметров. Операция по их удалению пройдет в конце января.

«При первичном осмотре обнаружено еще и сквозное отверстие, то есть одна из пуль прошла навылет. Самочувствие у лебедя нормальное, готовим его к операции», – рассказал «Кыштымскому рабочему» руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян

После извлечения пуль в ходе операции краснокнижную птицу ждет реабилитация. Обычно на полное восстановление уходит до месяца.

Заключение о ранах отправлено в отдел дознания кыштымской полиции, который расследует уголовное дело по факту незаконной охоты.

https://dostup1.ru/society/Krasnoknizhnyy-lebedenok-v-Kyshtyme-bolee-2-mesyatsev-zhivet-s-zastryavshimi-pulyami-v-kryle_112743.html