На Урале уволили прапорщика, который заработал 19 тысяч на критике Росгвардии в Youtube.

Экс-прапорщик Росгвардии из Озерска Челябинской области Дмитрий Куприн выложил в интернете ролик, в котором подверг резкой критике руководство ведомства и страны.

оводом для его увольнения стал заработок через канал YouTube от двух каналов — «Партизан Грудинина» и «Дикий прапор», где он критиковал руководство Росгвардии.

Как стало известно «URA.RU», проверка в отношении Куприна началась в августе 2018 года. Установлено, что на видео Куприн, будучи в форме, высказывал «оценочные суждения в адрес руководства», что не входит в его должностные полномочия. Он также получил 18 тысяч 999 рублей от Google. «Признал, что совершал действия умышленно, осознавая, что может получить средства за монетизацию каналов. Хотя поступления средств и не ожидал. Казался не слишком адекватным», — пояснил источник агентства.

В декабре Куприна уволили. В соцсетях появился скрин листовки с обращением к сотрудникам Росгвардии, где говорится о поступке бывшего прапорщика и предлагается не совершать подобных ошибок. Там особо отмечается, что получивший 18999 рублей силовик в итоге лишился квартиры, которую купил по военной ипотеке, оплачиваемого отпуска в 40 дней, санаторно-курортного лечения, выхода на пенсию после 20 лет выслуги и многого другого. Листовка обидела Куприна, и особенно задел его тот факт, что в ней исказили фамилию бизнесмена Грудинина, который баллотировался от КПРФ в президенты.

«Вместо названия канала „Партизан Грудинина“ написали „Партизан Гудинина“ — то ли опечатались, то ли боятся называть даже фамилию Павла Грудинина!» — утверждает Куприн, возмущаясь также, что главе Росгвардии Виктору Золотову, который «без году неделя служит в Росгвардии» можно учить внука в Англии, иметь дорогую недвижимость в Москве, угрожать Навальному «сделать из него отбивную», а его, Крупина, уволили за 18 тысяч рублей от компании Google. В управлении Росгвардии по Челябинской области, куда «URA.RU» обратилось за комментариями, сообщили, что дислоцированная часть в Озерске не относится к их подчинению.

https://ura.news/news/1052367394