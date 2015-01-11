27 января в 15 часов в выставочном зале Центральной городской библиотеки состоится открытие персональной выставки озерчанки Тамары Петровской, приуроченной к 70-летнему юбилею художницы. На выставке будут представлены живописные и графические работы.

Тамара Максимовна родилась в 1949 году в городе Лысьва Пермской области. Живописи нигде не училась, но увлекалась рисованием с самого детства. Окончив общеобразовательную школу, работала на металлургическом заводе. Вышла замуж и в 1970 году приехала в Озёрск.

Т. М. Петровская гордится знакомством и дружбой с Борисом Сергеевичем Кондрашовым, талантливым художником, музыкантом, ушедшим из жизни в 2008 году. Его великолепные работы и художественные выставки настроили Тамару Максимовну на волну творчества, и вдохновение художницу не покидает и по сей день.

Девиз Тамары Максимовны звучит так: «Пока дышу, я пишу, а значит, я живу...»

Выставка работ Т.Петровской продлится до 7 февраля. Вход свободный.