Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

Спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске (Челябинская область) 11-месячного Ваню перевели из реанимации в обычную палату – выписать из больницы его могут уже в феврале.

По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, состояние мальчика улучшилось, он стал улыбаться, играть, реагировать на маму. Ножку ребенку удалось сохранить, конечность полностью восстановилась. Психологическое состояние мамы мальчика также улучшилось.

Напомним, малыша достали из-под завалов спустя 35 часов после взрыва. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, обморожение конечностей, обезвоживание, переломы. Малыша отправили на самолете в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Обследования показали, что повреждений мозга у Вани нет, а функция почек практически восстановлена. Опасения вызывала ножка мальчика, но позже Вероника Скворцова заявила, что конечность удастся сохранить.

Рано утром 31 декабря 2018 года в доме № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, по предварительным данным, взорвался бытовой газ и обрушился один из подъездов. Погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были эвакуированы 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция завершилась 3 января.

https://dostup1.ru/society/Spasennogo-iz-pod-zavalov-v-Magnitogorske-mladentsa-pereveli-v-obychnuyu-palatu_112863.html