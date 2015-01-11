Атмосферное давление на Южном Урале повысится и достигнет нормы

В течение ближайших суток, 21 января, атмосферное давление в Челябинске повысится на восемь позиций и достигнет нормальных для января значений.
По информации Челябинского ЦГМС, днем атмосферное давление в городе составляло 734 мм ртутного столба. «В течение суток давление повысится до 742 мм. Геомагнитное поле спокойное», – говорится в сообщении.
Понижение или повышение АД, прежде всего, сказывается на людях, страдающих сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, – им рекомендуется строго соблюдать назначения лечащего врача.
Днем в понедельник, 21 января, в большинстве районов Челябинской области прогнозируется небольшой снег, порывы северо-западного – юго-западного ветра до 4-9 метров в секунду. Днем – минус 7-12 градусов мороза.
https://dostup1.ru/society/Atmosfernoe-davlenie-na-Yuzhnom-Urale-povysitsya-i-dostignet-normy_112910.html
Ключевые теги: здоровье, Атмосферное давление, здоровье.
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