Атмосферное давление на Южном Урале повысится и достигнет нормы

В течение ближайших суток, 21 января, атмосферное давление в Челябинске повысится на восемь позиций и достигнет нормальных для января значений.

По информации Челябинского ЦГМС, днем атмосферное давление в городе составляло 734 мм ртутного столба. «В течение суток давление повысится до 742 мм. Геомагнитное поле спокойное», – говорится в сообщении.

Понижение или повышение АД, прежде всего, сказывается на людях, страдающих сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, – им рекомендуется строго соблюдать назначения лечащего врача.

Днем в понедельник, 21 января, в большинстве районов Челябинской области прогнозируется небольшой снег, порывы северо-западного – юго-западного ветра до 4-9 метров в секунду. Днем – минус 7-12 градусов мороза.

https://dostup1.ru/society/Atmosfernoe-davlenie-na-Yuzhnom-Urale-povysitsya-i-dostignet-normy_112910.html