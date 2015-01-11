Просроченные продукты вручили почетному донору в Челябинской области

В Озерске почетному донору крови вручили просроченные продукты. Об этом инциденте рассказала супруга мужчины, которому выдали консервы с истекшим сроком годности. Информация была опубликована в одном из озёрских пабликов.

Жительница Челябинской области рассказала о случае, который произошел с ее мужем. Мужчина является почетным донором. На прошедшей неделе он в очередной раз сдавал кровь. Вместо денежной компенсации челябинцу выдали продуктовый набор. В него входили такие консервированные продукты, как тушенка, сгущенка, паштет, сайра, ананасы. Также прилагался шоколад.

На фотографии, которую прилагает жительница Челябинской области, видно, что тушенка произведена в 2012 году. «Срок годности аж 6 лет, но и тот уже полгода как вышел» - сообщила жена почетного донора.

Пользователи Сети были поражены такому отношению со стороны властных структур к донорам.

«Мда...как то даже неудобно перед почетными донорами...совсем уже до неприличия опустились...позорище»;

«Вкусно наверняка»;

«Прям какая то акция, извести хотят всех доноров...деверсией попахивает» - писали в комментариях интернет-пользователи по поводу просроченных продуктов.

А некоторые обратили внимание на то, что данная тушенка является самой вкусной и срок годности у нее выставлен с запасом. Однако в Сети все же порекомендовали не употреблять в пищу просроченные продукты.

https://versiya.info/obschestvo/101666