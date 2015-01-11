Медведь, устроивший берлогу в южноуральской «запретке», впал в спячку

Медведь, который устроил себе берлогу в черте города Снежинска (ЗАТО, Челябинская область), благополучно и глубоко заснул – охотники периодически приезжают на лесной участок, чтобы контролировать следы животного.

«Мы дежурили в лесу в первые несколько недель после того, как медведь залег в спячку, чтобы никто не тревожил его и не провоцировал. Кроме того, мы охраняли самого медведя, чтобы никто не воспользовался его беспомощным положением. Сейчас постоянное дежурство снято, медведь спит, до весны вопрос по нему не возникнет. Охотники периодически проезжают рядом с берлогой, чтобы контролировать следы», – рассказал Znak.com Виталий Токманцев.

Напомним, сенью 2018 года на окраине Снежинска появился медведь, который обустроил берлогу недалеко от местной ТЭЦ. Городские власти решили не убивать животное, а охранять его до весны.

https://dostup1.ru/society/Medved-ustroivshiy-berlogu-v-yuzhnouralskoy-zapretke-snyat-s-ohrany_113010.html