В правительстве прокомментировали слухи об отставке Дубровского

В пресс-службе губернатора Челябинской области назвали несостоятельными слухи о возможной отставке главы региона Бориса Дубровского.

Во вторник, 5 февраля, СМИ сообщили о прогнозируемой отставке губернаторов нескольких регионов, в том числе Челябинской области. На рейтинг главы Южного Урала якобы негативно повлияла трагедия в Магнитогорске, где в результате обрушения подъезда дома 31 декабря 2018 года погибли 39 человек.

В администрации губернатора сообщили, что такие слухи регулярно появляются на протяжении последних лет. «Учитывая, что в сентябре 2019 года состоятся выборы губернатора, мы ожидали усиления их циркуляции. На все эти слухи у нас давно выработана реакция: работать, делать свое дело, а не рефлексировать. У нас есть прямые поручения президента Владимира Путина. Оперативное – в сжатые сроки решить проблему с расселением дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. Стратегическое – подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Заверяю, что Борис Дубровский работает над исполнением поставленных перед ним задач ежедневно», – сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Собеседник добавил, что ранее Борис Дубровский четко обозначил свое желание переизбираться на второй срок, чтобы проекты, которые были начаты, удалось довести до логического завершения. В администрации губернатора подчеркивают, что Борис Дубровский является членом команды действующего президента России Владимира Путина.

https://dostup1.ru/politics/V-pravitelstve-prokommentirovali-sluhi-ob-otstavke-Dubrovskogo_113450.html