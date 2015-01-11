На Южном Урале нашли 3 предприятия, выпускающих фальшивое масло

В Челябинской области выявили предприятия-фантомы, которые производят некачественное сливочное масло, – продукция этих компаний может быть опасна для здоровья.

По данным Росельхознадзора, сливочное масло не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза, а сами предприятия-изготовители, указывая челябинскую прописку на маркировке, в области не находятся.

Среди таких компаний; ООО «Меркурий» (юридический адрес: Челябинск, 250-лет Челябинску, 73-6, место осуществления деятельности: Челябинск, Молодогвардейцев, 68); ООО «Молочный край» (юр. адрес: Челябинск, Артиллерийская, 114-А, место осуществления деятельности: Озерск, Кыштымская, 8) и ООО «СбытПродСервис» (юр. адрес: Челябинск, Клары Цеткин, 28-43, место осуществление деятельности: Озерск, Кыштымская, 8 и Индустриальная, 10).

По информации Управления Роспотребнадзора, эти производители не осуществляют свою деятельность по адресам, указанным на маркировке товара. «Так как информация о производителях не соответствует действительности, продукция является фальсифицированной, а потому подлежит утилизации или уничтожению без проведения экспертизы», – уточнили в надзорном ведомстве.

Управление Россельхознадзора предупреждает жителей области об опасности покупки в магазинах, на рынках, в местах несанкционированной торговли продукции под видом сливочного масла данных предприятий и отмечает, что поиском предприятий-фантомов сейчас занимаются правоохранительные органы.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-nashli-3-predpriyatiya-vypuskayuschih-falshivoe-maslo_113533.html