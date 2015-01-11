Как помогают погорельцам с улицы Октябрьская, 30

В целях оценки ущерба и содействия в ликвидации последствий пожара в жилом доме № 30 по ул. Октябрьская по постановлению главы Озерского городского округа создана комиссия, в которую вошли специалисты профильных подразделений администрации: УЖКХ, УСЗН, УКС и Управления по делам ГО и ЧС.

В настоящее время комиссия обследует пострадавшие помещения, по результатам этого будут составлены соответствующие акты. .

Сразу же после того, как человек обращается за помощью, комиссия выходит на место и осматривает его квартиру: специалисты УСЗН определяют степень ущерба в части личного имущества (одежда, мебель, бытовая техника), специалисты УЖКХ и УКС фиксиуют повреждения жилого помещения. Работа идет не только с погорельцами 5 этажа, но и с собственниками и нанимателями помещений во всем подъезде.

- Вместе с заявителями мы подробно описываем ситуацию по каждой семье: кто-то потерял все, кто-то – только часть личного имущества. После обследования его результаты будут направлены в Министерство социальных отношений Челябинской области, где установят размер компенсационных выплат: уже сегодня понятно, что подход будет адресным и дифференцированным, – комментирует действия властей по линии социальной защиты населения начальник УСЗН администрации округа Лилия Солодовникова. – Помимо этого, наши специалисты занимаются временным размещением жильцов с ул. Октябрьская,30, которые в силу объективных причин не могут оставаться на прежнем месте – их переселяют в общежитие на ул. Менделеева, 25. Одновременно в «Комплексном центре» (тел. 6-86-79) идет сбор и выдача одежды: спасибо неравнодушным озерчанам, благодаря их поддержке удалось частично составить гардероб для пяти человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

О том, что предпринимается администрацией округа для восстановления жилых помещений, рассказал первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев:

- На сегодняшний день принято решение о капитальном ремонте всего блока, который выгорел при пожаре 5 февраля на ул. Октябрьская, 30 (в него входят 4 комнаты, кухня, два санузла и коридор). «Управление капитального строительства» проводит оценку и составляет сметы на выполнение работ. Уже понятно, что объем очень большой и ремонт потребует значительных финансовых затрат, тем не менее мы намерены сделать все, чтобы данная жилплощадь стала пригодна для проживания. На эти цели будут направлены средства из резервного фонда администрации и внебюджетных источников.

Что касается остальных квартир в данном подъезде, решения по ним мы будем принимать отдельно и по возможности помогать людям либо через обращение в область, либо другим способом.

Следует добавить, что в данное время часть жильцов с ул. Октябрьская, 30 уже вернулись в свои квартиры. В выселенном подъезде идет остекление окон в местах общего пользования – на лестничных площадках; функционируют системы отопления и канализации, частично есть электричество (в течение сегодняшнего дня сотрудники ПО «Маяк» постараются заменить выгоревший участок кабеля, чтобы запитать плиты по всему стояку и жильцам можно было готовить пищу).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38367/