Суд арестовал жителя Кыштыма, который выронил девушку из кузова пикапа

Суд ужесточил меру пресечения для жителя Кыштыма (Челябинская область), который в ходе пьяной поездки выронил из кузова пикапа одну из пассажирок, – девушка погибла.

Напомним, трагедия произошла 30 июня прошлого года. Ранним утром – с 04.20 до 04.50 – нетрезвый водитель пикапа Volkswagen 2H Amarok вез в кузове двух пассажирок – девушки на ходу вставали, и одна из них при совершении маневра выпала на дорогу, ударилась головой и погибла на месте.

«По результатам проведения судебных экспертиз установлена причинно-следственная связь между действиями водителя и наступившими последствиями, в связи с чем водителю предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ – "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"» – рассказали в региональной прокуратуре.

Дело расследуется СО по ДТП ГСУ областного полицейского главка. Ранее водитель оставался под подпиской о невыезде, однако сообщается, что он несколько раз нарушал режим данной меры пресечения. Центральным районным судом Челябинска удовлетворено ходатайство следователя об ужесточении меры пресечения, обвиняемый отправлен под домашний арест.

https://dostup1.ru/society/Sud-arestoval-zhitelya-Kyshtyma-kotoryy-vyronil-devushku-iz-kuzova-pikapa_113580.html