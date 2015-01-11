В администрации состоялась встреча, посвящённая подвигу ленинградцев

Глава округа Евгений Щербаков вручил озерским ветеранам памятные знаки «В честь 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

К 75 -летию прорыва блокадного кольца постановлением правительства Санкт-Петербурга был учреждён памятный знак «В честь 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 99,5 тысяч ветеранов-блокадников, проживающих в Северной столице, в нашей стране и по всему миру, станут обладателями этого памятного знака. В настоящее время в Озерском городском округе проживают 23 ветерана, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

11 февраля в администрации состоялась встреча, в ходе которой глава округа вручил озерским ветеранам-блокадникам памятные знаки. В начале встречи Евгений Щербаков поблагодарил жителей и защитников города-героя за Победу в Великой Отечественной войне:

– Это Великая Победа, которую вы отвоевали и выстояли, сегодня даёт нам возможность мирно жить и работать. В нашей стране сегодня немало проблем, но самое главное, что Россия живёт, развивается и, я уверен, будет развиваться.

В настоящее время у градообразующего предприятия серьёзные перспективы. Нет никаких сомнений в том, что ФГУП «ПО «Маяк» – это предприятие, которое по-прежнему играет важную роль в обеспечении обороноспособности нашего государства. Сейчас вновь звучат угрозы в адрес России, поэтому важно, что на Урале есть комплекс оборонных предприятий, которые сдерживают эту агрессию, являясь и щитом, и мечом нашей страны.

Глава округа вручил ветеранам памятные знаки с именными удостоверениями. За чашкой чая ветераны поделились своими воспоминаниями о жизни осаждённого города. Следует отметить, что большинство из них в то время были детьми, но один из участников встречи Гимай Габдулисламович Насыров был в числе тех, кто защищал Северную столицу и был награждён медалью «За оборону Ленинграда». В силу преклонного возраста и по состоянию здоровью не все ветераны смогли присутствовать на встрече. Представители Совета ветеранов поздравят их и передадут юбилейные награды на дому.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38387/