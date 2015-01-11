Чтобы расселить рухнувший дом, в Челябинской области примут новый закон

Решение о расселении рухнувшего дома в Магнитогорске уже принято: переедут те, кто этого хочет. Однако все упирается в решение комиссии, проверявшей дом на аварийность. В случае, если проживание в остальных подъездах окажется тоже опасным, всем владельцам квартир приобретут новые, эквивалентные нынешним. Если же комиссия решит, что проживать в доме можно, то в Челябинской области примут новый закон, чтобы все-таки провести расселение.

Если дом будет признан неаварийным, мы выкупим жилье у собственников, которые хотят оттуда переехать, поможем им купить «первичку» или «вторичку». Сейчас рассматриваем вопрос строительства нового дома. А те, кто хочет остаться, в этом случае останутся. В этой практике есть моменты, которые требуют ручного управления: нам придется принимать закон, чтобы мы могли эту практику реализовать в том случае, если дом не будет признан аварийным.

— сообщил ТАСС губернатор Борис Дубровский.

Напомним, что 31 декабря в Магнитогорске частично обрушился жилой дом. Под завалами погибли 39 человек. Несколько подъездов пришлось снести, потому что проживающим там людям грозила опасность. Квартиры для них постепенно приобретают, пока все на территории Магнитогорска. В апреле все документы будут собраны, комиссия решит, что делать с домом № 164 по проспекту Карла Маркса.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chtoby-rasselit-rukhnuvshiy-dom-v-chelyabinskoy-oblasti-primut-novyy-zakon/