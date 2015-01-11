Заботливо собранные все самые интересные события этого уикенда в нашей афише!

Запланировать поход в театр, посмотреть ледовые гонки или сгонять на "Егозу" в поисках ощущений?

Или отправиться на многочисленные выставки Челябинска?

А, может, восхититься шоу, посвященному группе Абба или полюбоваться прекрасным Полуниным?

Только наша афиша даст ответы на эти вопросы!

Итак, все выходные:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны, а кроме того, 16-го февраля в 9-30 на горе состоится Кубок Главы г.Снежинска по горнолыжному спорту.

16 февраля

С 10-30 регистрация участников. БК «Баскервиль»

«Пирамида комбинированная»

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Машенькина свирель" 5+

С 12-00 Болото «Гаражкуль»

3-й этап Чемпионата ОГО по ледовым гонкам «Ледовая дуэль-3»

15-00 ДК им.А.С.Пушкина

Городской конкурс военно-патриотической песни «Душа солдата» с участием солистов и коллективов в/ч.

18-00 кск «Лидер»

Баскетбол: «Озёрские лайки» - «Эмерком»

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Романтическая комедия «Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати» 14+

17 февраля

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду" 4+

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Музыкальная сказка «Летучий корабль» 5+

15-00 Центральная городская библиотека

Для тех, кто не смог попасть на десятую, юбилейную выставку городского фотоклуба «Объективный мир»! Встреча с авторами, на которой фотографы расскажут о своём творчестве, поделятся интересными историями из своей фотографической жизни.

17-00 ДК «Маяк»

В клубе "Таланты и поклонники" ДК "Маяк" состоится встреча с замечательным коллективом: с большой концертной программой выступит лауреат многих конкурсов и фестивалей разного уровня Заслуженный коллектив самодеятельного творчества Южного Урала академический мужской хор Дворца культуры.

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Жестокая комедия «Убийца» 18+

Челябинск

Все выходные:

ДС «Юность»

22-й международный салон-выставка текстильной и лёгкой промышленности «Мужчина и женщина». – это обмен опытом между производителями, где концентрируются все самое лучшее и интересное. Это возможность общения для тех, кого разделяет огромное расстояние нашей страны. Это яркое и зрелищное мероприятие, демонстрация конкурентоспособности и реклама лучших фирм-производителей.

ГагаринПарк

Выставка-продажа «Антиквар» пройдет специально для любителей винтажных изделий, коллекционеров и просто увлечённых людей. «АнтикварЪ» – это редкая возможность увидеть и приобрести в одном месте товары, принадлежащие разным эпохам и имеющие самое различное предназначение. Здесь соседствуют старинная мебель, утварь, одежда, книги, фарфор, светильники, антикварные драгоценности, украшения, гравюры и многое другое.

ГагаринПарк

Выставка «Арт Челябинск». Вниманию посетителей и частных коллекционеров представят работы других известных российских художников. А тем, кто хочет приобрести эксклюзивный подарок и порадовать близких будут предложены: иконы из массива дерева, коллекционные изделия златоустовского оружейного завода, скульптура, книги в кожаном переплете, фарфоровые куклы и многое другое.

World Trade Center Chelyabinsk

Маркет, в котором примут участие: молодые дизайнеры одежды, мастера хэндмейда и те, кто делает все "не как у всех"!

Екатеринбург

Все выходные:

Екатеринбург Арена

Папа Фест!

• Играем в стрелялки, бродилки и гоночные симуляторы

• Готовим наивкуснейшие сендвичи с кулинарной школой Delicatesse и дегустируем полезную и качественную продукцию

• Вяжем морские узлы

• Разгадываем шарады с языковым лагерем «Хилтон»

• Узнаем, что такое высший пилотаж со школой беговелов и т.д.

16 февраля

13-30 Парк им. В.В. Маяковского

Праздник плюшевого мишки на катке.

Встреча с мишками из разных мультфильмов.

19-00 ККТ «Космос»

Концерт The ABBA Reunion в Екатеринбурге

Одно из лучших шоу мира The ABBA Reunion появилось на свет в театральной Мекке — Лондонском Вест-Энде. Оно было создано Викки Холланд- Боуер (Vikki Holland — Bowyer), директором, продюсером, хореографом и исполнительницей главной роли всемирно известного мюзикла «ABBA Mania, обладателя бесчисленного количества театральных и музыкальных наград.

19-00 Center Music Club

Творческий вечер от теле- и радиоведущего, путешественника и писателя Алекса Дубаса

В сопровождении гостей или гостя Алекс рассказывает трогательные, смешные, а может быть и поучительные истории о тех мгновениях, в которых самые разные люди были счастливы по-настоящему. Одноименная книга Алекса Дубаса вышла в 2017 году и сразу стала бестселлером.

17 февраля

19-00 ККТ «Космос»

Проект Сергея Полунина «Sacre»

Впервые в России прославленный танцовщики солисты ведущих театров Европы на одной сцене.

Александра Лебедева