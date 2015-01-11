Заботливо собранные все самые интересные события этого уикенда в нашей афише!

Запланировать поход в театр, посмотреть ледовые гонки или сгонять на "Егозу" в поисках ощущений?
Или отправиться на многочисленные выставки Челябинска?
А, может, восхититься шоу, посвященному группе Абба или полюбоваться прекрасным Полуниным?
Только наша афиша даст ответы на эти вопросы!
Итак, все выходные:
Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны, а кроме того, 16-го февраля в 9-30 на горе состоится Кубок Главы г.Снежинска по горнолыжному спорту.
16 февраля
С 10-30 регистрация участников. БК «Баскервиль»
«Пирамида комбинированная»
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Машенькина свирель" 5+
С 12-00 Болото «Гаражкуль»
3-й этап Чемпионата ОГО по ледовым гонкам «Ледовая дуэль-3»
15-00 ДК им.А.С.Пушкина
Городской конкурс военно-патриотической песни «Душа солдата» с участием солистов и коллективов в/ч.
18-00 кск «Лидер»
Баскетбол: «Озёрские лайки» - «Эмерком»
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Романтическая комедия «Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати» 14+
17 февраля
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду" 4+
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Музыкальная сказка «Летучий корабль» 5+
15-00 Центральная городская библиотека
Для тех, кто не смог попасть на десятую, юбилейную выставку городского фотоклуба «Объективный мир»! Встреча с авторами, на которой фотографы расскажут о своём творчестве, поделятся интересными историями из своей фотографической жизни.
17-00 ДК «Маяк»
В клубе "Таланты и поклонники" ДК "Маяк" состоится встреча с замечательным коллективом: с большой концертной программой выступит лауреат многих конкурсов и фестивалей разного уровня Заслуженный коллектив самодеятельного творчества Южного Урала академический мужской хор Дворца культуры.
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Жестокая комедия «Убийца» 18+
Челябинск
Все выходные:
ДС «Юность»
22-й международный салон-выставка текстильной и лёгкой промышленности «Мужчина и женщина». – это обмен опытом между производителями, где концентрируются все самое лучшее и интересное. Это возможность общения для тех, кого разделяет огромное расстояние нашей страны. Это яркое и зрелищное мероприятие, демонстрация конкурентоспособности и реклама лучших фирм-производителей.
ГагаринПарк
Выставка-продажа «Антиквар» пройдет специально для любителей винтажных изделий, коллекционеров и просто увлечённых людей. «АнтикварЪ» – это редкая возможность увидеть и приобрести в одном месте товары, принадлежащие разным эпохам и имеющие самое различное предназначение. Здесь соседствуют старинная мебель, утварь, одежда, книги, фарфор, светильники, антикварные драгоценности, украшения, гравюры и многое другое.
ГагаринПарк
Выставка «Арт Челябинск». Вниманию посетителей и частных коллекционеров представят работы других известных российских художников. А тем, кто хочет приобрести эксклюзивный подарок и порадовать близких будут предложены: иконы из массива дерева, коллекционные изделия златоустовского оружейного завода, скульптура, книги в кожаном переплете, фарфоровые куклы и многое другое.
World Trade Center Chelyabinsk
Маркет, в котором примут участие: молодые дизайнеры одежды, мастера хэндмейда и те, кто делает все "не как у всех"!
Екатеринбург
Все выходные:
Екатеринбург Арена
Папа Фест!
• Играем в стрелялки, бродилки и гоночные симуляторы
• Готовим наивкуснейшие сендвичи с кулинарной школой Delicatesse и дегустируем полезную и качественную продукцию
• Вяжем морские узлы
• Разгадываем шарады с языковым лагерем «Хилтон»
• Узнаем, что такое высший пилотаж со школой беговелов и т.д.
16 февраля
13-30 Парк им. В.В. Маяковского
Праздник плюшевого мишки на катке.
Встреча с мишками из разных мультфильмов.
19-00 ККТ «Космос»
Концерт The ABBA Reunion в Екатеринбурге
Одно из лучших шоу мира The ABBA Reunion появилось на свет в театральной Мекке — Лондонском Вест-Энде. Оно было создано Викки Холланд- Боуер (Vikki Holland — Bowyer), директором, продюсером, хореографом и исполнительницей главной роли всемирно известного мюзикла «ABBA Mania, обладателя бесчисленного количества театральных и музыкальных наград.
19-00 Center Music Club
Творческий вечер от теле- и радиоведущего, путешественника и писателя Алекса Дубаса
В сопровождении гостей или гостя Алекс рассказывает трогательные, смешные, а может быть и поучительные истории о тех мгновениях, в которых самые разные люди были счастливы по-настоящему. Одноименная книга Алекса Дубаса вышла в 2017 году и сразу стала бестселлером.
17 февраля
19-00 ККТ «Космос»
Проект Сергея Полунина «Sacre»
Впервые в России прославленный танцовщики солисты ведущих театров Европы на одной сцене.
Александра Лебедева