Помоемся без тазиков и кастрюль: сроки отключения горячей воды сократят в России

Проводить ежегодные опрессовки в России намерены гораздо быстрее.

Начать изменения планируют в рамках проекта “Умный город”.

Жилые дома каждое лето остаются без горячей воды, как правило, на две недели. Однако это не устраивает не только жителей, но и коммунальные службы. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

“Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды”, – рассказал Андрей Чибис в интервью “Известиям”.

По словам замглавы Минстроя, в прошлом году в нескольких крупных микрорайонах трех российских городов в рамках эксперимента срок опрессовки удалось сократить в четыре раза – с двух недель до трех дней. Напомним, что проект “Умный город” внедрят в 40 городах страны, среди них в том числе и два южноуральских – Челябинск и Сатка.

https://www.cheltv.ru/pomoemsya-bez-tazikov-i-kastryul-sroki-otklyucheniya-goryachej-vody-sokratyat-v-rossii/