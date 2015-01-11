Записки архитектора: такая разная «Луна»

Продолжаем публиковать материалы, предоставленные архитектором Владимиром Бешкильцевым о том, как бы мог выглядеть наш город. Пройдемся по проспекту К. Маркса. Когда в Озёрске появляются новые постройки, это всегда привлекает внимание. Несколько лет назад начали застраивать пустырь у городской телефонной станции, и у горожан возникло много вопросов: что это? Для чего? Какие функции будет выполнять это здание?

Владимир Бешкильцев: «А так выглядел бы угол на пересечении улицы Октябрьская и проспекта К. Маркса. Административно-офисное здание должно было крепко «держать» угол, подразумевалось не меньше 7-9 этажей.

Кафе «Луна» еще 10 лет назад могло приобрести такой облик: невесомая стеклянная «связка» между массивами «Руси» и «Орфея». Сейчас внешний вид не похож даже на гараж. Многие гости, кто приезжает в Озёрск, да и сами озерчане, попавшие на пешеходную зону проспекта, каждый раз недоумевают, видя это чудо самостроя.

Про общественный центр на месте городского рынка говорить, может, уже не актуально после постройки « Фестиваля», но варианты были и другие. В 2004 году объявили конкурс проектов, представлю один из вариантов проекта. Самым мощным оппонентом было МУП «Нептун» (муниципальные автостоянки). У автостоянок потенциально лучшие места в городе, если кто не знает. Места стоянок по Бажова, и на Набережной прекрасно бы подошли под оздоровительные комплексы – на берегу, в парковой зоне, прекрасные виды, причем автостоянки-то можно оставить на уровне земли, а над ними строить учреждения культуры, спорта. Нет, нельзя, сказали строгим голосом. Понимаем... В других городах почему-то можно.

Часто у людей создается впечатление, что архитекторы, проектировщики рисуют какие-то несбыточные картинки, этакие замки на песке. Читатель в душе, возможно, пренебрежительно фыркает: таких картинок и он нарисует десятками… На самом деле многие из проектов воплощаются.

Это Новоуральск, такое же ЗАТО, как Озёрск. Там работает Ледовый дворец с универсальной сменяемой ареной, трибуны на 2000 мест. Есть картинка (макет) - есть воплощение. Работает почти 20 лет, объекты такого типа притягивают гастроли звезд, международные выставки-семинары, проходят соревнования по фигурному катанию, волейболу, боксу. Хоккею, само собой. Автоматически вокруг появляется гостиничный бизнес, рестораны быстрого питания.

Екатеринбург. Торговый центр «Комсомолл», площадь в 5 раз больше озёрского «Фестиваля». Есть картинка (макет) – есть воплощение. Строился непросто, но он работает.

Вопрос: почему в Озёрске столько несбывшихся, нереализованных картинок? Ведь другие «картинки» воплощены в реальность. Потом, руганью, сердечными приступами, но построены»…

Подготовила Н. Колянова

Фото из архива В. Бешкильцева