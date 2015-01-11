Святитель Николай в Кыштыме

В храме Рождества Христова города Кыштыма был отслужен молебен с акафистом святителю Николаю.

Возглавил молебен благочинный Озёрско-Кыштымского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озёрска, протоиерей Димитрий Шорин. Ему сослужили настоятель Христорождественского храма иерей Михаил Чирков, клирик этого же храма, протоиерей Иоанн Сухов и настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов иерей Константин Семенов.

Этот молебен служился в особо торжественной атмосфере, поскольку в храм только что прибыл ковчег с частицей мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Ковчег доставили в Кыштым из храма Василия Великого, который находится в Челябинске. Как мощи святителя Николая оказались в Челябинске?

Об этом рассказал настоятель Христорождественского храма иерей Михаил Чирков. Оказывается, эта история связана с представительницей древних княжеских родов, итальянской маркизой Иммаколатой Соларо дель Борго.

Синьору Иммаколату Соларо дель Борго хорошо знают в России с тех времен, когда в 1986 году в нашей стране случилась беда — чернобыльская катастрофа. В те годы маркиза добилась того, что тысячи советских детей, проживавших в зараженной зоне, смогли выехать в Италию для лечения и реабилитации.

Как только в России изменилось отношение к Церкви, госпожа Иммаколата пожелала внести свой личный вклад в возрождение христианства в нашей стране. В конце 1990-х годов маркиза привезла ковчег с частицей мощей святителя Николая в город Челябинск просьбе настоятеля храма Василия Великого протоиерея Сергия Севастьянова и передала в дар храму «в знак глубокого уважения к Русской Православной Церкви и как символ нашей общей любви к Христу».

Так святитель, которого в России любят как своего родного русского святого, пришел и на Южный Урал.

Поклониться святыне можно будет до 4 марта с 7.30 до 21.00.

4 марта в 12.00 ковчег с мощами проедет по всем храмам Кыштыма и вернется в Челябинск.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев