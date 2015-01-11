Воспитатель из Златоуста, где чуть не удушился ребенок, была на испытательном сроке

В Златоусте уволили воспитателя детского сада №58, где ребенок чуть не удушился во время прогулки. Напомним, инцидент произошел 19 февраля. Воспитанница одной из групп играла вместе с другими детьми. В какой-то момент ребенок забрался на лестницу, сорвался с нее и, зацепившись капюшоном за рукоход, повис. Педагог при этом не обратила внимания на случившееся — к малышке она подошла якобы спустя пару минут, когда та была уже без сознания.

Как сообщили корреспонденту cheltv.ru в мэрии Златоуста, воспитатель уволилась по собственному желанию. Как выяснилось, у нее небольшой стаж работы – 2 года, а в структурном подразделении детсада №58 она проработала всего 3 месяца. Кроме того, дисциплинарное взыскание получила заведующая детским учреждением, где произошел инцидент. Сегодня глава города навестит семью пострадавшей девочки. По словам медиков, здоровью малышки ничего не угрожает, сейчас она находится дома.

Между тем в детском садике идет внутренняя проверка. Кроме того, этим делом заинтересовался Следственный комитет. Проверка на безопасность пройдет также во всех детских садах Златоуста.

https://www.cheltv.ru/vospitatel-iz-zlatousta-gde-chut-ne-udushilsya-rebenok-byla-na-ispytatelnom-sroke/