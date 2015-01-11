Эксперты составили социальный портрет должника. В зоне риска – 44-летние женщины

Южноуральцы, по данным Центробанка России, стали брать больше кредитов и меньше отдавать. Сумма задолженностей перед банками по сравнению с прошлым годом выросла почти на пять миллиардов рублей.

Однако статистика говорит об обратном. По данным Центробанка России, южноуральцы просрочили ежемесячные платежи по кредитам на 15 миллиардов. А общий объем выданных кредитов с начала 2019 года в Челябинской области вырос до 263-х миллиардов рублей. Финансовые эксперты составили социальный портрет должника. Чаще в “денежную кабалу” попадают женщины в возрасте около 44 лет. Их средняя сумма долга – 100 тысяч рублей. Закредитованность мужчин чуть больше – почти 123 тысячи.

О том, как выбраться из долговой ямы, рассказали сотрудники одного из коллекторских агентств Челябинска. Сегодня они работают с 67-ю тысячами должников. По данным бюро на 1 февраля, сумма непогашенных займов достигла девяти миллиардов рублей. Если клиент-должник идет на контакт, ему помогают с реструктуризацией кредита или даже списывают значительную часть задолженности.

“В случае, если должник отказывается платить и уклоняется от взаимодействия с коллекторами, мы обращаемся в суд. И тогда взыскание осуществляется в принудительном порядке через Федеральную службу судебных приставов. К сумме долга добавляются штрафы, пени и другие финансовые издержки”, – отмечает Татьяна Окунькова, сотрудник Первого коллекторского бюро.

Поэтому бояться звонков из коллекторских агентств не стоит, объясняют его сотрудники. Главное – не копить “астрономические” суммы, а начать решать проблему.

https://www.cheltv.ru/eksperty-sostavili-sotsialnyj-portret-dolzhnika-v-zone-riska-44-letnie-zhenshhiny/