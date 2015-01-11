Будущим избирателям рассказали о местном самоуправлении

27 февраля председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков провел встречу с учащимися 10 класса школы №38 в рамках мероприятий, приуроченных к Дню молодого избирателя.

Общение состоялось в актовом зале Собрания депутатов, где проходят все важнейшие заседания по вопросам жизнедеятельности Озерского городского округа.

В первую очередь старшеклассникам была дана общая информация о местном самоуправлении (структуре власти, порядке формирования ОМС, правовой базе), а затем наиболее подробно о деятельности Собрания депутатов рассказал Андрей Кузнеченков.

Он объяснил молодым людям, чем занимается представительный орган, какая партийная фракция в Собрании имеет решающий голос. Речь зашла и о том, какие качества в себе нужно вырабатывать, чтобы стать депутатом:

- Самое важное – активная жизненная позиция, жизненный опыт, желание помогать людям, но обязательно быть профессионалом в своей области, знать законодательство и иметь чёткую гражданскую позицию. Не место красит депутата …

Андрей Кузнеченков поделился с собеседниками собственным жизненным опытом, общался с ними на равных, пригласил к участию в общественной жизни округа. По отзывам ребят, сумел привлечь их внимание как Личность.

Большая часть встречи прошла в форме обсуждения городских тем: детей интересовали вполне взрослые проблемы – автобусное сообщение с поселком Татыш, ситуация с ветхоаварийными домами, судьба МСЛШ им. Ю.А. Гагарина, летнее трудоустройство подростков… Андрей Кузнеченков высказал свое мнение по всем названным проблемам.

В завершение дети получили в подарок сувениры (брелки, значки, флажки) от Территориальной избирательной комиссии г. Озерска, по чьей инициативе состоялось мероприятие.

Луиза Сайдуллина, руководитель аппарата ТИК г. Озерска:

- С 2007 года, каждое третье воскресенье февраля, в нашей стране проводится День молодого избирателя для того, чтобы повысить правовую культуру и активность молодежи, приобщить будущих избирателей к выборам в органы государственной власти и местного самоуправления. Второй год подряд мы организуем соответствующие мероприятия в нашем округе: с декабря 2018 года в ДТДиМ реализуется муниципальный проект «Будущий избиратель», проводится конкурс кроссвордов по избирательному праву (Положение размещено на странице ТМИК в интернете), в городской библиотеке работает выставка-документ «Голосуют молодые». Встреча с председателем Собрания депутатов – тоже часть нашего плана.

Представитель ТИК г. Озерска выразила большую благодарность Андрею Кузнеченкову за содержательную беседу и откровенный диалог.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38531/