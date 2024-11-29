В Челябинской области назвали самые необычные вакансии: ихтиолог, метрдотель и гравер.

В Челябинской области назвали самые необычные вакансии – это, например, ихтиолог, метрдотель и гравер.

Предложения о работе размещены на российском онлайн-сервисе по поиску работы hh.ru.

Вакансии открыты в настоящее время, уточняется в сообщении.

Так, гостиничному комплексу требуется метрдотель с зарплатой от 50 тыс. рублей на руки. Ему предстоит обеспечивать бесперебойную работу ресторана при гостинице – организовывать подготовку зала к мероприятиям, встречать и приветствовать гостей, выяснять их пожелания и предпочтения по качеству обслуживания. Вакансия подойдет стрессоустойчивым кандидатам с развитыми коммуникативными навыками.

Также среди жителей Челябинской области ищут ихтиолога. Сотрудник зоомагазина будет ухаживать за водными животными – кормить и лечить их. Вакансия доступна кандидатам без опыта работы, главное – иметь интерес к рыбоводству. Работодатель предлагает заработную плату от 30 тыс. рублей на руки.

Еще одна вакансия, доступная кандидатам без опыта работы – специалист по написанию текстов с помощью искусственного интеллекта. Копирайтеру предстоит генерировать через нейросети тексты, соответствующие техническому заданию. На должность рассматриваются кандидаты с высшим образованием и навыками работы с большими массивами данных. Предлагаемая заработная плата – от 45 до 60 тыс. рублей.

В список необычных вакансий ноября также попали предложения для биолога-охотоведа, гравера (художник, создающий гравюры), работника по разбору досье, актера массовки.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-nazvali-samye-neobychnye-vakansii-ihtiologmetrdotel-i-graver_183879.html