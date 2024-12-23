Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области выступил в Озерске.

22 декабря в рамках концертного сезона при поддержке социального инвестора Андрея Комарова на сцене театра драмы и комедии «Наш дом» выступил детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Валерия Уткина.

В составе оркестра играют одаренные музыканты в возрасте от 10 до 20 лет, воспитанники школ искусств, студенты музыкальных колледжей из разных городов Челябинской области, многие из которых являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Молодой коллектив с успехом гастролирует по всей стране, участвует в музыкальных конкурсах, фестивалях.

В Озерске оркестр представил концертную программу «Окрылённые музыкой». В исполнении талантливых молодых музыкантов прозвучали произведения Йоганеса Брамса, Астора Пьяццолла, Пьетро Масканьи, Эдуарда Артемьева, Арама Хачатуряна, Дмитрия Кошелева, Клауса Бадельта и других. Приятно удивил публику Валерий Уткин, который выступил не только в качестве дирижера, но еще исполнил с оркестром соло на трубе, за дирижерским пультом тем временем дебютировал педагог оркестра Сергей Альфер. Участники оркестра отметили особую атмосферу и поблагодарили озерчан за теплый прием.

Справка:

Концертный сезон «Андрей Комаров приглашает» нацелен на знакомство широкой аудитории с творчеством ярчайших исполнителей классической музыки, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников музыкальных образовательных учреждений. В концертах выступали такие знаменитые музыканты и коллективы, как народный артист России Денис Мацуев, народный артист России, лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского Николай Луганский; заслуженный артист России Борис Березовский; лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий Константин Емельянов; Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и другие. С 2021 года в партнерстве с Челябинской и Свердловской филармониями, Московской государственной консерваторией в Озерске состоялось 25 концертов с участием выдающихся музыкантов и коллективов, которые посетили более 10 000 человек.

Детско-юношеский симфонический оркестр создан при поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера в 2021 году и стал образовательной базой для начинающих артистов симфонического оркестра. Коллектив объединил воспитанников школ искусств, студентов музыкальных колледжей города и области в возрасте от 10 до 20 лет. Участники оркестра — победители и лауреаты российских и международных конкурсов. В настоящее время в составе оркестра 80 участников. Это одаренные музыканты со всей Челябинской области: из Копейска, Чебаркуля, Троицка, Снежинска, Кыштыма, Южноуральска, Златоуста и Челябинска. Для молодых оркестрантов созданы все необходимые условия: оснащенная репетиционная база, новые музыкальные инструменты, индивидуальные мастер-классы от педагогов Образовательного центра Юрия Башмета. Оркестр – участник праздничных концертов Детской филармонии, межрегионального благотворительного фонда «Новые имена», международного фестиваля-конкурса «Южноуральск-Зальцбург». Художественный облик и исполнительская манера оркестра формируется под руководством опытных педагогов. Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Валерий Николаевич Уткин.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/59874/