Пианист Петр Лаул сыграл вальсы для озерчан.

18 ноября концертный сезон в Озерске, который проводится при поддержке предпринимателя, мецената Андрея Комарова, продолжил пианист, лауреат международных конкурсов Петр Лаул.

На сцене театра драмы и комедии «Наш дом» Петр Лаул представил озерчанам музыкальную программу, посвященную истории вальса, и исполнил произведения К.М.Вебера, Ф.Шуберта, П.Чайковского, А.Скрябина, Ф.Листа, И.Брамса, К.Дебюсси, М.Равеля.

Петр Лаул покорил зрителей не только своей блистательной игрой. В течение всего вечера пианист знакомил публику с историей возникновения вальса, многообразием этого музыкального жанра, а также рассказывал интересные факты о самих произведениях. «Люди приходят на концерт, им должно быть понятно то, что играют, поэтому подобные программы я практикую уже давно», - отметил Петр Лаул. После концерта все желающие могли пообщаться с пианистом на творческой встрече, узнать о его творческом пути.

Концерт состоялся в партнерстве с Челябинской и Московской филармоний в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны», который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Справка

Концертный сезон «Андрей Комаров приглашает» нацелен на знакомство широкой аудитории с творчеством ярчайших исполнителей классической музыки, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников музыкальных образовательных учреждений. В концертах выступали такие знаменитые музыканты и коллективы, как народный артист России Денис Мацуев, народный артист России, лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского Николай Луганский; заслуженный артист России Борис Березовский; лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий Константин Емельянов; Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и другие. С 2021 года в партнерстве с Челябинской и Свердловской филармониями, Московской государственной консерваторией в Озерске состоялось 25 концертов с участием выдающихся музыкантов и коллективов, которые посетили более 10 000 человек.

Петр Лаул, лауреат международных конкурсов, окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс Александра Сандлера). Лауреат Бременского европейского фортепианного конкурса (1995 – III премия и специальный приз за лучшее исполнение произведения Баха; 1997 – I премия и специальный приз за лучшее исполнение сонаты Шуберта) и Международного конкурса пианистов им. А. Н. Скрябина (Москва, 2000; I премия). В 2003 году был награжден почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре». Выступал на ведущих площадках в России и за рубежом - в Санкт-Петербургской филармонии, Концертном зале Мариинского театра, Концертном зале им. П. И. Чайковского, парижском театре Шатле, Стейнвей-холле и Линкольн-центре в Нью-Йорке, амстердамском Консертгебау, Лионской опере, токийском Сантори-холле и Концертном зале Tokyo Opera City Tower, линцском Брукнерхаусе, Миланской консерватории им. Джузеппе Верди и многих других. С 2000 года преподает в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории, с 2002-го – также в самой консерватории (с 2015-го – доцент); в обоих учебных заведениях ведет класс специального фортепиано.