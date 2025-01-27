фото:Freepik.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций

на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 28 января 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -5° С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 91%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе 2 ДТП без пострадавших .

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Матросова 43а - 4,5,6п с 9 час до окончания

Иртяшская 14 с 9 час до 13 часов

Октябрьская 40 с 9 час до 14 часов

Октябрьская 10 с 12 час до окончания

К.Маркса 4 – 12п с 12 час до 16 часов

2 В сетях электроснабжения Победы 50,52,54, Свердлова 49,51,53, Герцена14,16, Менделеева 15 с 9 час до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 43а 4,5,6п, К.Маркса 11 – 3п с 9 час до окончания

К.Маркса 11 – 1,2,4п с 9 час до 12 часов

Иртяшская 14 с 9 час до 13 часов

Октябрьская 40 с 9 час до 14 часов

К.Маркса 19 – 2п с 11 час до 14 часов

Октябрьская 10 с 12 час до окончания

К.Маркса 4 – 12п с 12 час до 16 часов

28 января в северной половине области ожидается снег, мокрый снег, в горах местами сильный, в отдельных районах слабые метели, гололедные явления.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Рекомендации водителям автотранспорта:

В связи с ремонтными работами на тепловых сетях 28.01.2025 г. с 09.00 час. до 12.00 час. будет временно перекрыто движение автомобильного транспорта на участке дороги по. пр. Ленина в районе домов №№ 3, 5 (по нечетной стороне).

Просьба использовать объездные пути через ул. Архипова.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 28 января 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, в северной половине области снег, мокрый снег, днем временами с дождем, в горах местами сильный, в южной половине местами небольшие осадки. В отдельных районах слабые метели, гололедные явления. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснении до -15°, днём от +2° до -3°.

НЯ: 28 января в северной половине области ожидается снег, мокрый снег, в горах местами сильный, в отдельных районах слабые метели, гололедные явления.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 167 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60080/