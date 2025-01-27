фото:Freepik.
Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций
на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник 28 января 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -5° С
• атмосферное давление 742 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 91%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе 2 ДТП без пострадавших .
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Матросова 43а - 4,5,6п с 9 час до окончания
Иртяшская 14 с 9 час до 13 часов
Октябрьская 40 с 9 час до 14 часов
Октябрьская 10 с 12 час до окончания
К.Маркса 4 – 12п с 12 час до 16 часов
2 В сетях электроснабжения Победы 50,52,54, Свердлова 49,51,53, Герцена14,16, Менделеева 15 с 9 час до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 43а 4,5,6п, К.Маркса 11 – 3п с 9 час до окончания
К.Маркса 11 – 1,2,4п с 9 час до 12 часов
Иртяшская 14 с 9 час до 13 часов
Октябрьская 40 с 9 час до 14 часов
К.Маркса 19 – 2п с 11 час до 14 часов
Октябрьская 10 с 12 час до окончания
К.Маркса 4 – 12п с 12 час до 16 часов
28 января в северной половине области ожидается снег, мокрый снег, в горах местами сильный, в отдельных районах слабые метели, гололедные явления.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.
Рекомендации водителям автотранспорта:
В связи с ремонтными работами на тепловых сетях 28.01.2025 г. с 09.00 час. до 12.00 час. будет временно перекрыто движение автомобильного транспорта на участке дороги по. пр. Ленина в районе домов №№ 3, 5 (по нечетной стороне).
Просьба использовать объездные пути через ул. Архипова.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 28 января 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, в северной половине области снег, мокрый снег, днем временами с дождем, в горах местами сильный, в южной половине местами небольшие осадки. В отдельных районах слабые метели, гололедные явления. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснении до -15°, днём от +2° до -3°.
НЯ: 28 января в северной половине области ожидается снег, мокрый снег, в горах местами сильный, в отдельных районах слабые метели, гололедные явления.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 167 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60080/