Оперативная обстановка на 12.02.2025 год.

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 12 февраля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 8 ° С

• атмосферное давление 746 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 80 %

• ветер северный 6 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Царевского13,14, Восточная4,6,8,10,12,Строительная3,4,5,6,7,9, Дзержинского 51 с 9 час до окончания

Семенова 13-3п, с 9 до 12 часов

Дзержинского 59-4п, Гайдара 9-1п, Матросова 38-4п, К.Маркса 4-3п с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения

Семенова 19 с 9 до 12 часов

Н. Теча ул. Дуговая нечетная сторона, Рябиновая 23,25,27,31 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 13, К.Маркса 25, Дзержинского 51, Набережная 4 с 9 час до окончания

Октябрьская 14,20, К.Маркса с 13 по 27 нечетные, Свердлова 18, Семенова 13-3п, Семенова 19, К.Маркса 11-2п с 9 до 12 час

Дзержинского 59-4п, Гайдара 9-1п, Матросова 38-4п, К.Маркса 4-3п с 9 до 13 часов

Дзержинского 50-3п с 9 до 14 часов

Дзержинского 53-3,4п-ды, с 13 до 17 часов

Вниманию жителей города!

В период с 11 по 12 февраля 2025 года с войсковой частью 3445 будет проводиться тактическое учение с применением стрелкового оружия с холостыми патронами и использованием имитационных средств (взрыв пакеты).

Вниманию озерчан!

13 февраля 2025 года с 08 часов до 17 часов будет организована работа по уборке улично-дорожной сети по проезду Комсомольский и ул. Набережная. Просьба к водителям транспортных средств освободить проезжую часть, обочины и заездные карманы от припаркованного автотранспорта.

Вниманию пешеходов во время гололедицы!

· выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 12 февраля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, в северных районах порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, в северных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от -12° до -17°, на юге и крайнем западе от -16° до -21°, днём от -1° до -6°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 116 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60211/