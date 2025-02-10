Оперативная обстановка на 12.02.2025 год.

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда 12 февраля 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 8 ° С
• атмосферное давление 746 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 80 %
• ветер северный 6 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Царевского13,14, Восточная4,6,8,10,12,Строительная3,4,5,6,7,9, Дзержинского 51 с 9 час до окончания
Семенова 13-3п, с 9 до 12 часов
Дзержинского 59-4п, Гайдара 9-1п, Матросова 38-4п, К.Маркса 4-3п с 9 до 13 часов
2 В сетях электроснабжения
Семенова 19 с 9 до 12 часов
Н. Теча ул. Дуговая нечетная сторона, Рябиновая 23,25,27,31 с 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
К.Маркса 13, К.Маркса 25, Дзержинского 51, Набережная 4 с 9 час до окончания
Октябрьская 14,20, К.Маркса с 13 по 27 нечетные, Свердлова 18, Семенова 13-3п, Семенова 19, К.Маркса 11-2п с 9 до 12 час
Дзержинского 59-4п, Гайдара 9-1п, Матросова 38-4п, К.Маркса 4-3п с 9 до 13 часов
Дзержинского 50-3п с 9 до 14 часов
Дзержинского 53-3,4п-ды, с 13 до 17 часов
Вниманию жителей города!
В период с 11 по 12 февраля 2025 года с войсковой частью 3445 будет проводиться тактическое учение с применением стрелкового оружия с холостыми патронами и использованием имитационных средств (взрыв пакеты).
Вниманию озерчан!
13 февраля 2025 года с 08 часов до 17 часов будет организована работа по уборке улично-дорожной сети по проезду Комсомольский и ул. Набережная. Просьба к водителям транспортных средств освободить проезжую часть, обочины и заездные карманы от припаркованного автотранспорта.
Вниманию пешеходов во время гололедицы!
· выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;
· пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;
· всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 12 февраля 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, в северных районах порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, в северных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от -12° до -17°, на юге и крайнем западе от -16° до -21°, днём от -1° до -6°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 116 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60211/