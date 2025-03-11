Оперативная на 13.03.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 13 марта 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +1° С
• атмосферное давление 749 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 87 %
• ветер Юго-зап 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 53,55, К.Маркса 4 с 9 час до окончания
Дзержинского 35-6,7,8п, 63-2п, Гайдара 26-4,13п. с 9 до 13 часов
2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Ленина 74 с 9 час до окончания
Луначарского 9-2п с 9 до 12 часов
Дзержинского 35-6,7,8п, 63-2п, Гайдара 25-1п, 26-4,13п. с 9 до 13 часов
Монтажников 50а с 9 до 17 часов
Иртяшская 7-6,7п с 12 час до окончания
Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях
В случае снегопада, гололеда, тумана, ливня снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство.
При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
На скользких участках дороги:
- применяйте торможение двигателем либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза
- избегайте резких маневров и поворотов руля
- соблюдайте дистанцию
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 марта 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В отдельных районах гололёдные явления. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +2°, до -3°, при прояснении до -6°, днём +3,+8°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 152 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60499/