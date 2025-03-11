2025-03-13PKT10:44:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная на 13.03.2025 год. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 13 марта 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +1° С • атмосферное давление 749 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 87 % • ветер Юго-зап 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 53,55, К.Маркса 4 с 9 час до окончания Дзержинского 35-6,7,8п, 63-2п, Гайдара 26-4,13п. с 9 до 13 часов 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Ленина 74 с 9 час до окончания Луначарского 9-2п с 9 до 12 часов Дзержинского 35-6,7,8п, 63-2п, Гайдара 25-1п, 26-4,13п. с 9 до 13 часов Монтажников 50а с 9 до 17 часов Иртяшская 7-6,7п с 12 час до окончания Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях В случае снегопада, гололеда, тумана, ливня снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство. При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. На скользких участках дороги: - применяйте торможение двигателем либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза - избегайте резких маневров и поворотов руля - соблюдайте дистанцию 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 13 марта 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В отдельных районах гололёдные явления. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +2°, до -3°, при прояснении до -6°, днём +3,+8°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 152 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60499/ kseniya.prikina 2025-03-13PKT10:44:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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