Оперативная обстановка на 11.04.2025 год.

1. Сегодня пятница 11 апреля 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была 0° С
• атмосферное давление 735 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 92 %
• ветер СЗ 2 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Луначарского 5 – 4 п с 9 до 14 часов
Музрукова 42 с 12 до окончания
2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
К.Маркса 13 с 9 до окончания
Матросова 34 – 3,4 п-ды с 9 до 13 часов
Луначарского 5 – 4 п с 9 до 14 часов
Музрукова 42 с 12 до окончания
Вниманию водителей автотранспорта!
В связи с проведением ремонтных работ на ТП-102 11.04.2025 г. с 9.00 час. до 17.00 час. будет отключен светофорный объект по ул. Челябинская, мкр. Заозерный (в районе Дамбы).
Вниманию озерчан!
С 25 марта 2025 года установлен пожароопасный сезон в лесах на территории Челябинской области.
Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров и мангалов, неосторожность при курении и при обращении с печами.
При пожаре звони 112, 01, 101.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 апреля 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах сильные и очень сильные, на севере области местами сильный и очень сильный снег, сильные гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега на провода, гололедица), местами установление временного снежного покрова, ночью и утром при прояснении местами туманы. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от минус 3° до плюс 2°, на юге до плюс 7°, днём плюс 4-9°, в горах до минус 1°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: 11 апреля, ночью 12 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области местами сильный и очень сильный снег, сильные гололёдные явления (гололёд, отложение мокрого снега на провода, гололедица), местами установление временного снежного покрова.
Гидрологическая обстановка: в связи с ожидаемыми осадками небольшими местами, умеренными в южной части области, в горах до сильных, в ближайшие дни (10-12 апреля) неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы и рек юга области, а также на участках рек ниже прудов и водохранилищ. Предполагаются подъемы уровней воды, возможно местами выход воды на пойму, увеличение притока воды к водохранилищам и прудам.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 11 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 150 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60775/