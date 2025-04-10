Оперативная обстановка на 11.04.2025 год.

1. Сегодня пятница 11 апреля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была 0° С

• атмосферное давление 735 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 92 %

• ветер СЗ 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Луначарского 5 – 4 п с 9 до 14 часов

Музрукова 42 с 12 до окончания

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 13 с 9 до окончания

Матросова 34 – 3,4 п-ды с 9 до 13 часов

Луначарского 5 – 4 п с 9 до 14 часов

Музрукова 42 с 12 до окончания

Вниманию водителей автотранспорта!

В связи с проведением ремонтных работ на ТП-102 11.04.2025 г. с 9.00 час. до 17.00 час. будет отключен светофорный объект по ул. Челябинская, мкр. Заозерный (в районе Дамбы).

Вниманию озерчан!

С 25 марта 2025 года установлен пожароопасный сезон в лесах на территории Челябинской области.

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров и мангалов, неосторожность при курении и при обращении с печами.

При пожаре звони 112, 01, 101.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 апреля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах сильные и очень сильные, на севере области местами сильный и очень сильный снег, сильные гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега на провода, гололедица), местами установление временного снежного покрова, ночью и утром при прояснении местами туманы. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от минус 3° до плюс 2°, на юге до плюс 7°, днём плюс 4-9°, в горах до минус 1°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: 11 апреля, ночью 12 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области местами сильный и очень сильный снег, сильные гололёдные явления (гололёд, отложение мокрого снега на провода, гололедица), местами установление временного снежного покрова.

Гидрологическая обстановка: в связи с ожидаемыми осадками небольшими местами, умеренными в южной части области, в горах до сильных, в ближайшие дни (10-12 апреля) неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы и рек юга области, а также на участках рек ниже прудов и водохранилищ. Предполагаются подъемы уровней воды, возможно местами выход воды на пойму, увеличение притока воды к водохранилищам и прудам.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 11 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 150 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60775/