Оперативная обстановка на 19.03.2025 год.

1. Сегодня среда 19 марта 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была 0 ° С
• атмосферное давление 736 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 96 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 1-4п, Октябрьская 10 с 9 час до окончания
Дзержинского 49, Матросова 30 с 9 до 13 часов
Октябрьская 26-6п с 9 до 14 часов
2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 1-4п, Октябрьская 10,
Иртяшская 7-8,9 п-ды с 9 час до окончания
Луначарского 15-1п с 9 до 12 часов
Дзержинского 49, Матросова 30 с 9 до 13 часов
Октябрьская 26-6п с 9 до 14 часов
Вниманию жителей округа!
Ночью и днём 19 марта в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, на дорогах местами сильная гололедица.
Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях
В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство.
При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 марта 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки, в южной половине в виде дождя, в северной половине в виде дождя, мокрого снега, снега, в северной половине до сильных. На севере местами гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная), ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер в северной половине северо-восточный, северный, в южной половине южный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине от -3° до +2°, в южной от +1° до +6°, днём в северной половине от 0° до +5°, в южной от +5° до +10°, на крайнем юге до +14°.
НЯ: Ночью и днём 19 марта в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, на дорогах местами сильная гололедица.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 156 обращений.
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