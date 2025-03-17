Оперативная обстановка на 19.03.2025 год.

1. Сегодня среда 19 марта 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была 0 ° С

• атмосферное давление 736 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 1-4п, Октябрьская 10 с 9 час до окончания

Дзержинского 49, Матросова 30 с 9 до 13 часов

Октябрьская 26-6п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 1-4п, Октябрьская 10,

Иртяшская 7-8,9 п-ды с 9 час до окончания

Луначарского 15-1п с 9 до 12 часов

Дзержинского 49, Матросова 30 с 9 до 13 часов

Октябрьская 26-6п с 9 до 14 часов

Вниманию жителей округа!

Ночью и днём 19 марта в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, на дорогах местами сильная гололедица.

Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях

В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство.

При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 марта 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки, в южной половине в виде дождя, в северной половине в виде дождя, мокрого снега, снега, в северной половине до сильных. На севере местами гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, местами сильная), ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер в северной половине северо-восточный, северный, в южной половине южный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине от -3° до +2°, в южной от +1° до +6°, днём в северной половине от 0° до +5°, в южной от +5° до +10°, на крайнем юге до +14°.

НЯ: Ночью и днём 19 марта в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, на дорогах местами сильная гололедица.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 156 обращений.

Информация предоставлена:https://ozersk.ru/155044-yuzhnouralcy-pozdravlyayut-drug-druga-s-dnem-vossoedineniya-kryma-s-rossiey.html