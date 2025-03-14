Оперативная обстановка на 18.03.2025 год.

1. Сегодня вторник 18 марта 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +2 ° С

• атмосферное давление 732 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения ,адрес, время отключения:

1 В сетях холодного водоснабжения:

Дзержинского 52-6п, Семенова 15-7п с 9 час до окончания

Дзержинского 63-2п, Гайдара 24-5,6п-ды, Гайдара 9-4п, Гайдара 10 с 9 до 13 часов

Иртяшская 7-6,7п-ды с 12 час до окончан

2 В сетях электроснабжения:

Блюхера 28,30, Набережная 3,5,7,9,11,13,15 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Дзержинского 52-6п, Семенова 15-7п с 9 час до окончания

Дзержинского35-6,7,8п-ды, Дзержинского 63-2п, Гайдара 22-3п, Гайдара 24-5,6п-ды, Гайдара 9-4п, Гайдара 10с 9 до 13 часов

Матросова 28-1п, с 9 до 12 часов

К.Маркса 8-1п с 9 до 14 часов

Иртяшская 7-6,7п-ды с 12 час до окончания

Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях.

В случае снегопада, гололеда, тумана, ливня снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство.

При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.

На скользких участках дороги:

- применяйте торможение двигателем либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза

- избегайте резких маневров и поворотов руля

- соблюдайте дистанцию

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 марта 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные, в северной половине области до сильных, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В северной половине области ночью и утром гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица), при прояснении местами туманы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на севере 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, на юге 6-11 м/с, ночью порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине от минус 1° до плюс 4°, в южной плюс 4-9°, днём в северной половине плюс 4-9°, в южной плюс 12-17°.

НЯ: ночью и утром 18 марта в северной половине Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица, в горах местами сильная.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 108 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60525/