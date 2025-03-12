2025-03-14PKT10:31:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 14.03.2025 год. 1. Сегодня пятница 14 марта 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 3 ° С • атмосферное давление 739 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 93 % • ветер западный 2-4 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 23-6п, Дзержинского 56-1п с 9 до 12 часов Дзержинского 55-2п с 9 до 13 часов К.Маркса 22-11п с 13 до 17 часов 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 23-6п, Дзержинского 56-1п с 9 до 12 часов Дзержинского 55-2п с 9 до 13 часов Монтажников 50а с 9 до 17 часов К.Маркса 22-11п с 13 до 17 часов Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях В случае снегопада, гололеда, тумана, ливня снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство. При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. На скользких участках дороги: - применяйте торможение двигателем либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза - избегайте резких маневров и поворотов руля - соблюдайте дистанцию 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 14 марта 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололёдные явления, днём местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4°, днём +6, +11°, в низинах +1, +6°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 126 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60513/ kseniya.prikina 2025-03-14PKT10:31:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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