Никто не забыт. Участников Великой Отечественной войны увековечат в «Дороге памяти”

Областной военный комиссариат обратился к южноуральцам за помощью в сборе информации об участникам Великой Отечественной войны, призванных с территории Южного Урала.
По имеющимся у военкомата данным, это 342 тыс. 350 человек, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.
Но военный комиссариат региона таким объемом архивных сведений не располагает. Информация от родственников погибших во время войны, умерших в послевоенное время, а также о ныне проживающих на территории области будет использована при создании электронных терминалов в галерее “Дорога памяти”. Ее разместят на территории ныне строящегося главного храма Вооруженных Сил России.
https://www.cheltv.ru/nikto-ne-zabyt-uchastnikov-velikoj-otechestvennoj-vojny-uvekovechat-v-doroge-pamyati/
Ключевые теги: Великая Отечественная война, память, участники ВОВ.
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