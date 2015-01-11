Никто не забыт. Участников Великой Отечественной войны увековечат в «Дороге памяти”

Областной военный комиссариат обратился к южноуральцам за помощью в сборе информации об участникам Великой Отечественной войны, призванных с территории Южного Урала.

По имеющимся у военкомата данным, это 342 тыс. 350 человек, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.

Но военный комиссариат региона таким объемом архивных сведений не располагает. Информация от родственников погибших во время войны, умерших в послевоенное время, а также о ныне проживающих на территории области будет использована при создании электронных терминалов в галерее “Дорога памяти”. Ее разместят на территории ныне строящегося главного храма Вооруженных Сил России.

https://www.cheltv.ru/nikto-ne-zabyt-uchastnikov-velikoj-otechestvennoj-vojny-uvekovechat-v-doroge-pamyati/