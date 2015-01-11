Рейсы из России в теплые страны передвигают из-за индийско-пакистанского конфликта

Из-за конфликта Индии и Пакистана, во время которого были сбиты воздушные судна стран и захвачен в плен индийский пилот, рейсы из России в теплые страны находятся под большим вопросом. Международные авиакомпании ищут пути обхода закрытого воздушного пространства.

Южноуральские туристы также могут почувствовать на себе небольшие задержки вылета и увеличение пути следования самолета.

Дело в том, что рейсы не отменяются. Они идут с небольшими задержками и корректировками. Это связано с тем, что закрыто воздушное пространство тех воздушных коридоров, которые были согласованы именно для полетов в эти направления. В экстренном порядке авиакомпании собирались, разрабатывали, согласовывали новые воздушные коридоры в обход закрытых территорий. Соответственно, немножечко удлиняется путь движения и пошла сдвижка по рейсам, потому что больше времени на дорогу нужно, и нужно было время на принятие и согласование этих решений. Все туристы улетят. Расписание должно выровняться. На наши рейсы это влияет в меньшей степени. В большей степени, наверное, на рейсы из Москвы, потому что это более далекий путь, чем от нас идет.

— прокомментировала для сайта «Business FM Челябинск» руководитель отдела продаж туркомпании «ДАН» Ольга Суркова.

С задержкой идут самые популярные направления на данный момент: Таиланд, Вьетнам, Гоа и Хайнань. Самая большая загруженность рейсов — в Таиланд.

Спрос на Таиланд высокий. Особенно зимой. Январь, февраль, март — всегда Таиланд пользовался высоким спросом. Потому что там погода прекрасная. Цены относительно невысокие. И в самом Таиланде жить достаточно недорого. Море фруктов, морепродуктов очень много. И рядом Камбоджа, прекрасные экскурсионные программы. Поэтому южноуральцы с большим удовольствием любят и ездят в Таиланд. На 7 дней нет поездок. Есть минимум 9, 10, 13. Тут все зависит от выбора отеля. 35−40 тысяч рублей. Может быть даже где-то дешевле. Есть люди, которым важен не отель, а страна и море, они выбирают самый бюджетный вариант.

— рассказала сайту «Business FM Челябинск» директор компании «Артемий Тур» Елена Русакова.

Пока правительство Российской Федерации не делает официальных заявлений, полеты будут проходить в обычном режиме. В случае экстренной ситуации, туристам аннулируют путевки и вернут деньги.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/reysy-iz-rossii-v-teplye-strany-peredvigayut-iz-za-indiysko-pakistanskogo-konflikta/