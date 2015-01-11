В Озерске прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В рамках Всероссийской акции 28 февраля на базе МБОУ СОШ №32 озерские мамы и папы сдали экзамен по русскому языку. В испытании приняли участие 15 человек - родители обучающихся школ №№21,23,25,27,29,30,32,33,38,39.

Вместе с родителями сдавали ЕГЭ: Вера Аксенова, председатель Общественной палаты Озерского городского округа, руководитель общественной приемной Губернатора Челябинской области в Озерском городском округе; Сергей Степанов, заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту.

Все участники прошли через процедуру экзамена — от входа в пункт проведения экзамена (ППЭ) через рамку металлоискателя до получения результатов выполненной ими работы, составленной из заданий, аналогичных представленным на ЕГЭ. Участники ЕГЭ для родителей смогли увидеть, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как осуществляется контроль на экзамене, как происходит печать контрольных измерительных материалов (КИМ) в ППЭ, заполнили бланки, попробовали в течение 30 минут выполнить задания по русскому языку (по условиям акции продолжительность выполнения работы сокращена).

После экзамена состоялся круглый стол, на котором участники поделились впечатлениями о технологии проведения ЕГЭ в целом и данного мероприятия, в частности.

Каждому участнику был вручен сертификат участника акции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38545/