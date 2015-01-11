Состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа

В ходе сессии депутаты приняли решения по ряду вопросов, касающихся нормативно-правовых актов, корректировки бюджета и муниципального имущества, заслушали доклад об организации транспортного обслуживания населения округа.

В начале заседания все присутствующие в зале минутой молчания почтили память ветерана атомной отрасли, почётного гражданина Озерска Шевченко Василия Ивановича.

Первым вопросом повестки заседания был запланирован отчет руководителя УМВД по ЗАТО г. Озерск о деятельности управления по итогам 2018 года. Однако незадолго до начала заседания по причине служебной необходимости отчёт был перенесён на следующую сессию:

– Очень жаль, поскольку у депутатского корпуса накопилось много вопросов к начальнику Управления МВД по их работе, – прокомментировал ситуацию председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. – Мы хотим поддержать наших стражей порядка, понимая, что они в настоящее время испытывают трудности в своей деятельности. Поэтому все вопросы, которые были подготовлены депутатами, я попросил ещё раз проработать, и на следующем заседании мы к ним вернёмся.

Немногие, может быть, знают, что примером такой поддержки и взаимодействия депутатского корпуса с работниками полиции в прошлом году стало обращение от имени Собрания депутатов и главы округа в адрес Главного управления МВД России по Челябинской области с целью не допустить сокращения сотрудников РЭО ГИБДД в Озерске. В результате органы местного самоуправления были услышаны, это подразделение госавтоинспекции было сохранено.

Далее депутатским корпусом было принято решение о внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа.

– В связи с изменениями федерального законодательства прокурором ЗАТО г. Озерск был вынесен протест на отдельные пункты Положения о Контрольно-счетной палате, – подчеркнула начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Елена Гребнева. – Данным проектом решения предлагается протест прокурора удовлетворить и внести изменения, касающиеся процедуры замещения должностей председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты, которые не могут состоять в близком родстве или свойстве с председателем Собрания депутатов, главой округа, а также с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Озерского городского округа.

Второе изменение касалось взаимодействия контрольно-счетных органов с правоохранительными структурами. Как пояснила Елена Гребнева, контрольно-счетные органы, в случае выявления признаков преступления, обязаны направлять материалы своих проверок в правоохранительные органы, которые ранее не уведомляли КСП о результатах рассмотрения таких материалов. Теперь такая обязанность правоохранительных органов закреплена на федеральном уровне, и она должна быть отражена в действующей редакции Положения о Контрольно-счетной палате. Таким образом правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате Озерского городского округа информацию о ходе рассмотрения и принятых решений по переданным материалам.

С докладом по внесению изменений в решение Собрания депутатов о бюджете округа на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов выступила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва. Следует отметить, что в рамках корректировки депутатскому корпусу было предложено направить дополнительные средства на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и ремонт в общежитиях округа, а также на обустройство пляжей.

Более 22 млн рублей будут выделены девяти учреждениям дошкольного образования на проведение ремонтных работ (ремонт и покраска фасадов, замена оконных блоков), в том числе, детским садам в посёлках Новогорный, Татыш и Метлино.

– Жители посёлка Метлино обращались в администрацию, а также к главе Озерского городского округа с просьбой направить финансирование на ремонт чаши бассейна и кровли в детском саду №8, – обратила особое внимание депутат посёлка Метлино Ольга Хакимова. – Бассейн в детском саду единственный в посёлке, и он не функционировал с 2014 года. Для детей дошкольного возраста (до шести лет) в посёлке нет спортивных кружков и секций, а занятия в бассейне позволят маленьким жителям заниматься начальной физической подготовкой. Кроме того, есть дети, которым плаванье рекомендовано по медицинским показаниям, поэтому решение, которое было принято на сессии, имеет важное социальное значение для посёлка. Хочу поблагодарить коллег депутатов и специалистов администрации, которые поддержали инициативу жителей Метлино.

Также по распоряжению правительства Челябинской области 6 млн рублей будут направлены на реализацию муниципальной программы по благоустройству Озерского городского округа. За счёт этих средств в этом году планируется отремонтировать асфальтовое покрытие, восстановить ограждение смотровых площадок и оборудовать пешеходные переходы на набережной б.Гайдара.

Следует напомнить, что в 2018 году в ходе рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий большинство голосов было отдано за благоустройство этой пешеходной зоны. Работа началась в 2018 году. За счёт средств бюджета округа на этом участке б. Гайдара был проведён капитальный ремонт системы наружного освещения, что позволило значительно улучшить качество освещения, как пешеходной зоны, так и проезжей части.

Ранее проект решения по корректировке бюджета был рассмотрен и согласован на заседании профильной комиссии, на сессии большинством голосов решение было принято.

В ходе заседания также был рассмотрен ряд имущественных вопросов. Информационно заслушан доклад начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации Надежды Беляковой о создании условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе. Надежда Белякова отметила, что в настоящее время подготовлен и направлен на утверждение проект постановления администрации «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа». Реестр содержит 34 муниципальных маршрута, в том числе 18 сезонных (садовых). Как следует из доклада, регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляют пять предприятий и индивидуальных предпринимателей: МП «УАТ» (маршруты №№ 2,4,10,12,272), ООО «Комфорт» (маршруты №6К и №8К), ООО «Озерский экспресс» (маршрут №11К), ИП Олейник С.М. (маршруты №272 и 272К), ИП Таланина И.Я. ( маршруты №№1,3,5,7; сезонные №№31,32,33). В завершение доклада начальник УКСиБ подчеркнула, что в 2019 году необходимо продолжить работу по развитию маршрутной сети, обустройству новых остановочных комплексов, в частности, по ул. Кыштымской и ул. Менделеева, оборудованию существующих остановочных пунктов современными павильонами, скамьями, урнами, знаками.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38546/