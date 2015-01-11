Прокуратура Озерска потребовала от администрации провести надлежащую уборку автомобильных дорог

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск совместно с территориальным отделом ГИБДД в феврале 2019 года проведено обследование состояния улично-дорожной сети Озерского городского округа, в ходе которого выявлены грубые нарушения законодательства в сфере содержания и эксплуатации автомобильных дорог.

Установлено, что автомобильные дороги города имеют снежный накат, колейность, проезжая часть не расчищена, скользкость дорожного полотна не устранена.

Качество содержания автомобильных дорог не отвечает в полной мере требованиям «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», что препятствует безопасному движению транспортных средств, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу граждан, нарушает их законные права и интересы.

Указанные недостатки выявлены при обследовании 46 автомобильных дорог, контроль за выполнением подрядными организациями работ по муниципальным контрактам, предусматривающим содержание дорог в соответствии с предъявляемыми требованиями, со стороны администрации Озерского городского округа должным образом не организован.

Прокуратурой города главе Озерского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и о безопасности дорожного движения.

Выполнение работ по устранению выявленных недостатков начато незамедлительно. Фактическое выполнение работ в соответствии с требованиями нормативных документов поставлено на особый контроль.

http://www.chelproc.ru/news/?id=17429