Из-за угрозы кори Роспотребнадзор объявил «подчищающую» вакцинацию

С 1 апреля в России стартует кампания по иммунизации населения против кори.

Ранее Роспотребнадзор заявил об увеличении случаев завоза этой инфекции из соседних стран. По данным ведомства, с января по декабрь 2018 года корью заболели более 2,5 тысяч россиян, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Только за последний месяц сразу в нескольких регионах сообщили о случаях вспышки кори.

Привиться от этой инфекции смогут не только жители нашей страны, но и иностранцы, приезжающие сюда на работу. Руководителям в регионах предписано провести работу с населением, отказывающимся от профилактических прививок.

Напомним, корь – это инфекционное вирусное заболевание с очень высокой скоростью распространения.

Заболеть корью может любой ребенок и взрослый, причем болезнь может протекать с серьезными осложнениями и иногда приводить к летальному исходу.

В группе особого риска – не привитые люди. При заражении корью у человека поднимается высокая температура, на теле появляются высыпания, а также боль в горле, кашель, выраженная интоксикация организма. Вирус передается воздушно-капельным путем.

https://www.cheltv.ru/iz-za-ugrozy-kori-rospotrebnadzor-obyavil-podchishhayushhuyu-vaktsinatsiyu/