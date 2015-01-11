Главный онколог Челябинской области спрогнозировал рост заболеваемости раком в регионе

В 2018 году в Челябинской области выявили 16 тыс. 869 случаев онкологических заболеваний.

По сравнению с 2017-м прирост составил 326 больных, а в 2019 году ожидается увеличение еще на 340-350. Такие данные статистики привел главный онколог региона Андрей Важенин.

Прирост на 1-2% в год носит стабильный и многолетний характер. В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» Андрей Важенин пояснил, что причины такого роста носят скорее глобальный, чем локальный характер.

«Мы живем в многофакторном мире. Жизнь в большом городе по сути нефизиологична и вредна для человека. Влияют автомобильные выхлопы, характер питания, курение и алкоголь, промышленные выбросы, плохая вентиляция города. Вот что нарушило экосистему Челябинска? Застройка северо-запада высотными домами, которая нарушила продувание воздухом долины реки Миасс», — прокомментировал Андрей Важенин.

По словам Андрея Важенина, на территории с высокой степенью урбанизации неизбежно повышается количество раковых больных. Эта проблема носит всемирный характер. Онколог отметил, что Челябинская область вовсе не лидирует по ситуации с заболеваемостью раком в России — регион занимает 24-е место.

http://echochel.ru/news/2019/03/01/78801/