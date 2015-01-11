Одаренных школьников зачислят в престижные вузы страны без вступительных экзаменов

Южноуральцы подключаются к проекту “Покори Воробьевы горы”. Эта всероссийская олимпиада помогает найти новых ломоносовых в глубинках нашей страны.

На очный тур в Челябинск приехали 80 одаренных детей из регионов России.

Олимпиада состоит из двух этапов. Сначала участник проходит регистрацию на сайте и получает доступ в личный кабинет. Там выполняет задания по биологии, литературе, английскому и немецкому языках, географии, журналистике. Каждый ученик может выбрать, какой предмет ему по душе. Кто успешно ответит на все вопросы, получит путевку в заключительный тур.

“Эта олимпиада стала одной из самых значимых в стране. Олимпиада категории “А”. За эти 15 лет более шести тысяч школьников, талантливой молодежи со всей страны смогли поступить в лучшие вузы страны, в том числе в МГУ имени Ломоносова”, – отмечает Олег Воробьев, заместитель генерального директора газеты “Московский комсомолец”.

Организаторы олимпиады – газета “Московский комсомолец” и МГУ. Финалы проходят в Москве, либо в регионах. Победители олимпиады получают льготы.

“Первая льгота – это зачисление без вступительных испытаний в МГУ и другие престижные вузы. Второе: можно получить 100 баллов по ЕГЭ по тому предмету, которому соответствует олимпиада. И третье: если, как МГУ, вуз проводит дополнительные экзамены, то 100 баллов по этому дополнительному экзамену”, – объясняет Михаил Копчиков, заместитель начальника Управления профессиональной ориентации МГУ имени Ломоносова.

Участникам проекта оплачивают перелет, проживание и питание.

https://www.cheltv.ru/odarennyh-shkolnikov-zachislyat-v-prestizhnye-vuzy-strany-bez-vstupitelnyh-ekzamenov/