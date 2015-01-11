После ареста Александра Емельяненко бой в Челябинске с его участием отменили

Шестой турнир по смешанным единоборствам RCC состоится в Челябинске в мае, но без Александра Емельяненко.

Исполнительный директор RCC Николай Клименко сообщил, что боя точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. «Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу. Мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен», — уточнил Николай Клименко.

Турнир пройдет в Челябинске 4 мая на арене «Трактор». Месяц назад организаторы анонсировали участие в нем Александра Емельяненко. Его соперником должен быть стать бразилец Вагнер Прадо. По информации СМИ, 1 марта Емельяненко, будучи пьяным, устроил ДТП в Кисловодске и пытался скрыться от полицейских. Суд арестовал бойца смешанных единоборств на 10 суток.

http://echochel.ru/news/2019/03/04/78825/