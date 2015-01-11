Стартовала 8-я спартакиада ветеранов труда и спорта Челябинской области 2019 года.

28 февраля 2019 г. в г.Челябинск состоялись первые соревнования в рамках 8-й спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области: лыжные гонки и шахматы.

1) Лыжные гонки прошли на лыжной базе ул.Лесопарковая, 2а. Женщины бежали 2 км., мужчины 3 км. Наши лыжники, в очередной раз стали победителями спартакиады набрав 216 очков, вторыми стали команда Трехгорного 216 очков, третьи лыжники из Южноуральска, набравшие 178 очков.

Наша команда выступала в следующем составе: Летягина Гульниса, Шошина Ирина, Давыдова Ольга, Илюхина Марина, Губайдулин Галимян, Булаев Петр, Басилашвили Василий, Князев Сергей. Руководитель команды Исмагилова А.Х. Призерами в личном зачете стали: Губайдулин Галимян 2-е место, Басилашвили Василий 4-е место ( уступил 2 сек. 3-му месту).

2) Шахматы прошли в филиале МБУ «СШОР №9 по шахматам и шашкам» ул. Гагарина,16. Было сыграно 7 туров по 10 минут на каждую партию. Наши шахматисты выступили поскромнее и заняли 4-е место. Состав команды: Малюк Ирина, Изовит Ираида, Юделевич Семен, Зимин Леонид. Руководитель команды Корнеев А.А.

По итогам 2-х первых соревнований наша команда с командой г.Снежинска являются лидерами, набрав по 111 очков каждая.

В первых соревнованиях участвовали команды из 28 городских округов и муниципальных районов, что в последнее время является редкостью. Похоже в этом году ожидается серьезная борьба.

Поздравляем наших ветеранов с удачным началом, желаем всем крепкого здоровья и дальнейших спортивных успехов!

Главная судейская коллегия спартакиады «Здоровье» Корнеев Алексей и Исмагилова Анифа.