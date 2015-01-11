Завышенные счета и переполненные баки: южноуральцы требуют сменить регоператора по обращению с отходами

В Челябинской области может смениться один из пяти регоператоров по обращению с отходами – местные жители недовольны работой компании, утверждают, что она не справляется со взятыми на себя обязательствами.

«На территории Горного кластера, куда входят Саткинский, Ашинский и Катав-Ивановский районы, а также Трехгорный и Усть-Катав, сложилась неблагоприятная ситуация по обращению с отходами. В числе допущенных нарушений регоператора: ненадлежащие и несвоевременные сбор и утилизация отходов, некорректные счета, комиссионные сборы и, подозреваем, нелегальное использование закрытых свалок. Проблема обрела острую хроническую форму и требует незамедлительного вмешательства Минэкологии, вплоть до лишения коммунального предприятия статуса регионального оператора», – говорит представитель «Гражданского патруля» в Аше Валерий Кочергин.

Он утверждает, что постоянные сбои с вывозом мусора происходят на западе области на протяжении двух месяцев. В отдельных городах отходы копятся неделями, в частном секторе мусорные контейнеры можно пересчитать по пальцам одной руки. На 90% улиц площадки для сбора бытовых отходов до сих пор отсутствуют.

На днях оказавшимся в мусорной ловушке жителям пришли шокирующие счета за оказанные услуги. Регоператор произвел расчеты по «мертвым душам» – в дома поступили квитанции из расчета от 4 до 34 человек, независимо от фактического числа жильцов. Исправлять ошибки в компании предложил самим жителям, обязав их предоставить справки о составе семей и копии правоустанавливающих документов. Люди пришли к выводу, что регоператор не располагает и не располагал сведениями о количестве проживающих в домах южноуральцев.

Региональным оператором Горного кластера Челябинской области (всего их пять) является МУП «Комритсервис» СМР. Статус регионального оператора присвоен сроком на 9 лет.

https://dostup1.ru/society/Zavyshennye-scheta-i-perepolnennye-baki-yuzhnouraltsy-trebuyut-smenit-regoperatora-po-obrascheniyu-s-othodami_114241.html