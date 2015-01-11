Ильменский фестиваль перенесли на более поздний срок

Ильменский фестиваль, который проводится в Челябинской области ежегодно, перенесли на 28-30 июня – организаторы учли прогноз погоды.

Изначально фестиваль был запланирован на вторые выходные июня. Главной причиной переноса музыкального форума на конец месяца стала погода. Согласно прогнозу на эти дни, есть вероятность повышения температуры воздуха. Кроме того, должно заметно уменьшится число осадков.+

С новыми датами проведения поклонникам бардовской песни из Сибири станет удобнее совместить приезд на Ильменский фестиваль и посещение Грушинского фестиваля, который намечен на первые выходные июля.

https://dostup1.ru/society/Ilmenskiy-festival-perenesli-na-bolee-pozdniy-srok_114276.html