Жители округа сделали свой выбор в сфере городской среды

С 25 по 28 февраля на официальном сайте органов местного самоуправления проходило рейтинговое голосование по определению общественной территории, приоритетной для благоустройства в 2019 году. Наибольшее число голосов получил проспект Карла Маркса.

Напомним, что процедура выявления общественного мнения была запущена в соответствии с постановлением главы Озерского городского округа Евгения Щербакова. В течение трех дней, круглосуточно, любой житель в возрасте до 14 лет мог отдать свой голос за один из пяти объектов, на которые разработана проектная документация.

В результате, общее число участников составило 9305 человек. Ответы распределились следующим образом:

- пешеходная зона пр. Карла Маркса – 51,69%

- сквер ДК «Энергетик» (п. Новогорный) – 36,84%

- пляж в конце улицы Иртяшская – 6,72%

- сквер им. Б.В. Броховича – 2,84%

- сквер в п. Метлино – 1,91%.

Эскизные проекты размещены на сайте www.ozerskadm.ru в разделе «Формирование современной городской среды».

Проголосовать можно было удаленно, с компьютеров и мобильных устройств, и в МБУ «Многофункциональный центр» (пр. Ленина, 62).

Опрос также проводился в социальной сети «Вокнтакте» (среди участников групп «Говорит Озерск» и «Подслушано в Озерске»). Он отобразил особую значимость двух общественных территорий - пешеходной зоны пр. Карла Маркса и пляжа в конце улицы Иртяшская.

На сегодняшний день итоги рейтингового интернет-голосования прошли обсуждение и внесены в протокол заседания общественной комиссии. В ближайшее время они будут представлены главе округа.

О том, как отразится общественное мнение на повседневной жизни озерчан, пояснила начальник управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова:

- Пешеходная зона проспекта Карла Маркса, набравшая наибольшее количество голосов, будет включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» - это означает, что в 2019 году начнется благоустройство этой общественной территории. Планируется, что преобразования пройдут в несколько этапов: работы по реализации проекта будут вестись в течение нескольких лет. 2019 год - первая очередь, все аукционные процедуры по определению подрядчика завершатся не позднее 1 июля.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38579/