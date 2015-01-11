«А ты готов?» стать мамой и папой для приемного ребенка

Региональное министерство социальных отношений выпустило новый социальный ролик, посвященный готовности молодых семей к воспитанию детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Съемки социального ролика-эксперимента «А ты готов?» (ссылка) стали продолжением активной PR-компании, начатой в конце декабря 2015 года с ролика «Жизнь на грани абсурда», занявшего 3 место во всероссийском конкурсе социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» в номинации «Видеореклама». В 2016 году был выпущен следующий видеоролик «Жизнь без супергероев», посвященный рассуждениям челябинских малышей о том, кто же такие супергерои, как они выглядят и в чем их предназначение. Следующий трогательный социальный эксперимент «Я не один» в декабре 2018 года был награжден дипломом за II место в номинации «Лучшая рекламная активация» Конкурса «Импульс».

- На Южном Урале при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского особое внимание уделяется устройству детей-сирот в семью. Решением этого вопроса занимаются на всех уровнях власти. Поэтому здесь мы стараемся разрабатывать новые подходы: реализуем новые меры соцподдержки для приемных семей, применяем нестандартные подходы, к примеру, социальные ролики, — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – Только за последние 5 лет банк данных детей-сирот на Южном Урале сократился более чем на 50 процентов.

В новом социальном ролике акцент смещается на готовность молодых пар стать родителями. Повышение рождаемости, ответственное родительство, забота о детях, прием в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – основные темы, которые хотели донести до аудитории разработчики ролика.

Отметим, что в Озерском городском округе из года в год продолжается работа по устройству детей в семьи, введению дополнительных мер поддержки замещающих семей.

Лилия Солодовникова, начальник управления социальной защиты населения:

- Сегодня поставлена задача не только устроить детей в семьи (делается акцент на то, чтобы семья появилась у всех, кто в ней нуждается), но и создать максимально комфортные условия для их проживания.

В 2018 году появились новые формы работы в «Школе приемного родителя», где готовят потенциальных родителей к принятию в свою семью ребенка. За прошедший год обучение в «Школе приемного родителя» прошло 17 человек.

Функционирует служба сопровождения замещающих семей, главная задача которой - помочь ребенку и приемным родителям установить взаимопонимание и не допустить психотравмирующую ситуацию. В 2018 году оказано содействие 15 замещающим семьям.

Социальные гарантии и льготы предоставлены приемным родителям на детей, оставшихся без попечения родителей и помещенных в приемные семьи, на общую сумму 9 136, 249 тыс. руб.

В течение 2018 года приобретено 6 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Благодаря слаженной работе учреждений социальной защиты за прошедший год 44 ребенка обрели семью. Но, к сожалению, еще 29 детей продолжают оставаться в статусе детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплаты семьям, принявших под опеку детей:

Ежемесячные выплаты:

- пособие на содержание опекаемого ребенка - 7556 рублей

- компенсация за проезд – 503 рубля

Приемным семьям дополнительно выплачиваются: средства на приобретение предметов хоз. обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг, на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг бытового обслуживания.

Единовременные выплаты:

- на приобретение мебели для ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью – 31052 рублей;

- единовременная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью -22723,65 рублей.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38591/