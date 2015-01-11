Региональных операторов ТКО обязали отчитываться перед Минэкологии

Сейчас регоператоры начали работу в пяти кластерах на Южном Урале. Жителям разъясняют обязанности операторов и управляющих компаний, идет заключение договоров с юридическими лицами, устанавливаются контейнеры и выявляются несанкционированные свалки.

«На данном этапе особенно важно отслеживать качество работы региональных операторов, владеть информацией о текущей ситуации, чтобы понимать, в каком направлении следует направить усилия», – говорится в сообщении.

Теперь региональные операторы будут сообщать специалистам Минэкологии количество граждан и юридических лиц, которых обслуживают, а главное – сколько мусора уехало на полигон, а сколько утилизировано.

Отчеты также будут содержать информацию об обнаруженных несанкционированных свалках и действиях регионального оператора по их ликвидации, об уровне оснащения обслуживаемых территорий контейнерами и о пунктах приема иного вторсырья. Кроме того, министерство сможет оценить, насколько качественно региональный оператор осуществляет свои услуги: соблюдается ли график вывоза мусора, обеспечил ли оператор возможность обратной связи для обращений жителей.

Напомним, жители Горного кластера уже недовольны своим регоператором, жалуются на завышенные счета и переполненные баки.

https://dostup1.ru/society/Regionalnyh-operatorov-TKO-obyazali-otchityvatsya-Minekologii_114290.html