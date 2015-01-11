Как не попасть на уловки продавцов? Рекомендации по выбору цветов

Роскачество дало рекомендации по выбору цветов к 8 Марта. Специалисты советуют выбирать полураспустившиеся цветы.

Оптимальный вариант – раскрытые вперемешку с бутонами. Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми – такие уже не распустятся. У тюльпанов бутон не должен быть стянут резинкой. Бутон розы должен быть твердым у основания. Также рассказали об уловках продавцов. Они могут обрывать подсохшие лепестки и маскировать изъяны яркой упаковкой.

https://www.cheltv.ru/kak-ne-popast-na-ulovki-prodavtsov-rekomendatsii-po-vyboru-tsvetov/