Как не попасть на уловки продавцов? Рекомендации по выбору цветов

Роскачество дало рекомендации по выбору цветов к 8 Марта. Специалисты советуют выбирать полураспустившиеся цветы.
Оптимальный вариант – раскрытые вперемешку с бутонами. Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми – такие уже не распустятся. У тюльпанов бутон не должен быть стянут резинкой. Бутон розы должен быть твердым у основания. Также рассказали об уловках продавцов. Они могут обрывать подсохшие лепестки и маскировать изъяны яркой упаковкой.
https://www.cheltv.ru/kak-ne-popast-na-ulovki-prodavtsov-rekomendatsii-po-vyboru-tsvetov/
Ключевые теги: цветы, Роспотребнадзор, 8 марта.
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