Южноуральские школьники летом побывают на экскурсиях в городах Челябинской области

Пилотный проект развития детского экскурсионного туризма пока касается только муниципалитетов Северной конурбации (Кыштым, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Касли, Озёрск), но если опыт будет признан успешным, его распространят на территорию всего региона.

5 марта межведомственная комиссия по развитию детского туризма побывала с инспекцией экскурсионных маршрутов в Озёрске.

Напомним, поручение разработать маршруты для детского экскурсионного отдыха губернатор Борис Дубровский дал на межведомственном координационном совете по развитию туризма в октябре 2018 года.

В управлении туризма Минкульта Челябинской области эту идею предложили реализовать в рамках Северной конурбации. Муниципалитеты, объединившись по территориям (Верхний Уфалей-Нязепетровск, Касли-Кыштым, Озёрск), разработали экскурсионные программы для детей начального, среднего и старшего школьного возраста. Все маршруты в течение февраля-марта были проинспектированы межведомственной комиссией по развитию детского туризма, в которую вошли представители Минкульта, Минобра, Центра развития туризма Челябинской области, ГАИ, Роспотребнадзора, Федерации спортивного туризма Челябинской области и других ведомств.

– Мы не стали создавать что-то новое, а вернулись к хорошо забытому старому, – комментирует начальник управления туризма регионального Минкульта Игорь Ворожцов. – В Советском Союзе школьников организованно вывозили на экскурсии в соседние города, чтобы они знакомились со своей малой Родиной. Для старших классов экскурсии носят не столько познавательный, сколько уже профориентационный характер. Например, в Верхнем Уфалее мы побывали на единственном в Челябинской области хлебозаводе полного цикла: там даже дрожжи выращивают самостоятельно.

Последним пунктом инспекционной проверки стал город Озёрск. Детские экскурсии в ЗАТО сопряжены с определёнными формальностями, в частности, списки участников поездки нужно подавать за месяц. Однако к приёму школьников из соседних городов здесь готовы. Так, юных туристов ждёт закулисье городского театра «Наш дом», где ребятам покажут, как работают художники-декораторы, костюмеры, постижёры, где находится оркестровая яма, как вращается круг на сцене.

В информационном центре ПО «Маяк» готовятся открыть полноценный музей. Сейчас элементы экспозиции находятся в разных кабинетах, но ко дню рождения комбината (19 июня) интерактивный музей займёт весь цокольный этаж здания.

– Дети смогут поработать с манипулятором: дистанционно через полуметровую желтую стену нужно будет перелить «изотопы» из одной ёмкости в другую, – рассказывает инженер по радиоэкологии и связям с общественностью Виктория Широкова. – Также можно будет загрузить первый реактор, измерить радиационный фон дозиметром.

Возле информационного центра находится и дом-музей Игоря Курчатова – также уникальный объект турпоказа.

– Мы бы хотели, чтобы этот проект получился социальным, – продолжает Игорь Ворожцов, – и родителям за экскурсию пришлось бы заплатить самые небольшие деньги. Но для этого предстоит решить ряд задач.

Самая непростая из них – организация детских перевозок. Если перевозками будут заниматься частные компании, стоимость экскурсии резко возрастёт. Один из возможных выходов – приобрести хотя бы один экскурсионный автобус на несколько муниципалитетов и максимально его загрузить. Ещё один вариант – задействовать уже имеющиеся школьные автобусы, но для этого нужно включить экскурсии в обязательную образовательную программу в качестве внеурочной деятельности. Кстати, такой проект «живых уроков» уже давно и успешно реализуется в Башкортостане и Свердловской области.

В апреле состоится очередное заседание межведомственного координационного совета по туризму при губернаторе Челябинской области. На нём обсудят дальнейшие перспективы этого проекта и его финансирование. Планируется, что первые детские группы отправятся по экскурсионным маршрутам уже летом 2019 года. Если опыт будет признан успешным, аналогично будут созданы «живые уроки» в горнозаводской зоне и магнитогорской агломерации.

https://tourizm74.ru/news/yuzhnouralskie-shkolniki-letom-pobyvayut-na-ekskursiyah-v-gorodah-chelyabinskoj-oblasti/